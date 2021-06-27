"Би-2" вместе с Little Big сыграли на пустом стадионе "Лужники"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" в воскресенье дала концерт на московском стадионе "Лужники" без зрителей. Специальным гостем шоу, трансляцию которого вел онлайн-сервис Okko, стала группа Little Big, передает корреспондент ТАСС.
"На этом стадионе практически при 40 тыс. зрителей мы должны были сыграть этот злополучный концерт, который мы два года не можем сыграть из-за пандемии. В последний момент все перенеслось на сентябрь. Поэтому мы решили поддержать наших поклонников, объединились с ребятами из Okko и решили сделать онлайн-концерт", - сказал журналистам гитарист коллектива Шура Би-2.
"Живыми" зрителями концерта в "Лужниках", по словам артистов, стали около ста человек, среди которых журналисты и организаторы, разместившиеся на одной из трибун. Белые буквы названия программы "Сверим сердца" растянулись на всю ширину поля. А возле сцены были размещены флаги с логотипами фестивалей, которые были отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. Среди них - "Дикая мята", "Нашествие", "Усадьба jazz", VK Fest, Park Live, "Боль" и другие.
Вокалист группы Лева Би-2 подчеркнул, что коллектив с большим пониманием относится к вопросу переноса шоу. "Нам было бы тяжело играть этот концерт в заполненном полностью стадионе в тот момент, когда пандемия вновь набирает свои обороты", - заявил он. Оба основателя группы добавили, что они уже сделали прививки от новой коронавирусной инфекции.
Музыканты исполнили как хорошо известные треки группы - "Черное солнце", "Лайки", "Революция", "Виски", "Молитва", "Ангелы", "Пекло", так и новые песни. Впервые вживую прозвучала песня "Нам не нужен герой", выпущенная десять дней назад. Клип на композицию собрал на YouTube-канале коллектива 2,9 млн просмотров. Вместе с Little Big музыканты представили песню "Мой рок-н-ролл".
В перерывах между песнями артисты отвечали на вопросы фанатов, которые те оставляли в комментариях к трансляции. Поклонники спрашивали о детских мечтах музыкантов, любимых группах, о том, чему их научил карантин и о чем будут новые песни группы. Отвечая на вопрос о впечатлениях от концерта без публики, Лева Би-2 назвал его полным сюрреализмом. Музыкант добавил, что это первое выступление группы на площадке "Лужники".
О переносах концерта
Концерт "Би-2" NewBest XL должен был состояться 20 июня 2020 года на стадионе "ВТБ-Арена" и был перенесен из-за запрета на массовые мероприятия на фоне пандемии коронавируса на 20 июня 2021 года, площадка поменялась на "Лужники". Из-за ухудшения эпидситуации шоу вновь отложено - на 12 сентября. "С нашего первого заявленного концерта у нас уже вышли четыре сингла. Возможно, что-то еще будет добавляться в программу. Может быть, через какое-то время мы просто сыграем новый альбом", - отметил с иронией гитарист группы.
"Би-2" уже выступали с онлайн-концертом на платформе Okko в рамках проекта "Шоу ON!" в прошлом году. Трансляцию тогда посмотрели более 2,5 млн пользователей.
"Би-2" основана в 1988 году в белорусском Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", RU.TV.