"Би-2" вместе с Little Big сыграли на пустом стадионе "Лужники"

"На этом стадионе практически при 40 тыс. зрителей мы должны были сыграть этот злополучный концерт, который мы два года не можем сыграть из-за пандемии. В последний момент все перенеслось на сентябрь. Поэтому мы решили поддержать наших поклонников, объединились с ребятами из Okko и решили сделать онлайн-концерт", - сказал журналистам гитарист коллектива Шура Би-2.

"Живыми" зрителями концерта в "Лужниках", по словам артистов, стали около ста человек, среди которых журналисты и организаторы, разместившиеся на одной из трибун. Белые буквы названия программы "Сверим сердца" растянулись на всю ширину поля. А возле сцены были размещены флаги с логотипами фестивалей, которые были отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. Среди них - "Дикая мята", "Нашествие", "Усадьба jazz", VK Fest, Park Live, "Боль" и другие.

Вокалист группы Лева Би-2 подчеркнул, что коллектив с большим пониманием относится к вопросу переноса шоу. "Нам было бы тяжело играть этот концерт в заполненном полностью стадионе в тот момент, когда пандемия вновь набирает свои обороты", - заявил он. Оба основателя группы добавили, что они уже сделали прививки от новой коронавирусной инфекции.

Музыканты исполнили как хорошо известные треки группы - "Черное солнце", "Лайки", "Революция", "Виски", "Молитва", "Ангелы", "Пекло", так и новые песни. Впервые вживую прозвучала песня "Нам не нужен герой", выпущенная десять дней назад. Клип на композицию собрал на YouTube-канале коллектива 2,9 млн просмотров. Вместе с Little Big музыканты представили песню "Мой рок-н-ролл".

В перерывах между песнями артисты отвечали на вопросы фанатов, которые те оставляли в комментариях к трансляции. Поклонники спрашивали о детских мечтах музыкантов, любимых группах, о том, чему их научил карантин и о чем будут новые песни группы. Отвечая на вопрос о впечатлениях от концерта без публики, Лева Би-2 назвал его полным сюрреализмом. Музыкант добавил, что это первое выступление группы на площадке "Лужники".

О переносах концерта

Концерт "Би-2" NewBest XL должен был состояться 20 июня 2020 года на стадионе "ВТБ-Арена" и был перенесен из-за запрета на массовые мероприятия на фоне пандемии коронавируса на 20 июня 2021 года, площадка поменялась на "Лужники". Из-за ухудшения эпидситуации шоу вновь отложено - на 12 сентября. "С нашего первого заявленного концерта у нас уже вышли четыре сингла. Возможно, что-то еще будет добавляться в программу. Может быть, через какое-то время мы просто сыграем новый альбом", - отметил с иронией гитарист группы.

"Би-2" уже выступали с онлайн-концертом на платформе Okko в рамках проекта "Шоу ON!" в прошлом году. Трансляцию тогда посмотрели более 2,5 млн пользователей.

"Би-2" основана в 1988 году в белорусском Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", RU.TV.