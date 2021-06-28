Мультфильм "Лука" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мультфильм "Лука" стал лидером российского проката, собрав 85,6 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 июня.

Анимационный фильм режиссера Энрико Касароса вышел в отечественный прокат 17 июня.

Второе место по кассовым сборам занял комедийный боевик "Телохранитель жены киллера", собравший за четыре дня 57,8 млн рублей. Режиссер картины - Патрик Хьюз, в главных ролях Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие артисты.

Замыкает тройку лидеров американская криминально-приключенческая комедия "Круэлла", собравшая 46,7 млн рублей. Главную роль в картине исполнила Эмма Стоун.