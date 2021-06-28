МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сервис аудиокниг Storytel и Фонд наследия Артура Конан Дойля подписали эксклюзивное соглашение, по которому автор бестселлеров Энтони Горовиц напишет о новых приключениях Шерлока Холмса для Storytel Original. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе платформы.

Шерлока Холмса ждут новые интригующие приключения, которые будут придуманы и написаны в первую очередь для аудиоформата. "Эксклюзивным соглашением между Storytel и Фондом наследия Артура Конан Дойля (Conan Doyle Estate) сервису аудиокниг предоставлено право на создание совершенно новых историй с участием самого знакового и любимого детектива в мире, - рассказали в пресс-службе. - О приключениях напишет команда авторов под творческим руководством известного писателя и сценариста Энтони Горовица, отмеченного несколькими наградами".

По словам Рикарда Хенли, главы глобальных издательских проектов в Storytel, интерес Conan Doyle Estate к идее перенести наследие Шерлока Холмса в новый мир цифрового формата означает, что эта давняя мечта, наконец, воплотилась в реальность.

Горовиц - один из самых разносторонних и успешных авторов в Великобритании. Его серия "Алекс Райдер" разошлась тиражом около 20 млн экземпляров по всему миру и вдохновила целое поколение на чтение. В общей сложности он написал более 40 книг, включая новые романы о Шерлоке Холмсе и Джеймсе Бонде, а также сценарии удостоенных наград телесериалов, в том числе "Убийства в Мидсомере" ("Чисто английские убийства") и "Война Фойла". Его бестселлер "Убийство сороки" был экранизирован.

В рамках соглашения Горовиц назначается исполнительным продюсером проекта по созданию трех совершенно новых рассказов о Шерлоке Холмсе. Лицензионное соглашение с Conan Doyle Estate предоставит ему и чтецу доступ как к бренду, так и к обширным знаниям и опыту, которые лежат в наследии сэра Артура Конан Дойля.

"Когда мы росли, всегда вспоминали о страсти моего двоюродного дедушки Артура рассказывать истории своим детям, как это делала и его мать. Он создал несколько самых известных в мире историй и персонажей из своей любви сочинять истории. Миссия Conan Doyle Estate состоит в том, чтобы расширить вселенную сэра Артура и его персонажей далеко за пределы оригинальных историй. Мы рады сотрудничать со Storytel и Энтони Горовицем в этом первом аудиопроекте, который перенесет Шерлока и его мир в другое измерение", - сказал Ричард Дойл из Conan Doyle Estate, слова которого привели в пресс-службе.

Абсолютно другая точка зрения

Горовиц готов представить Шерлока Холмса с абсолютно другой точки зрения. "Мы останемся верными духу книг о нем, которые я всегда любил, но позволим себе расширить повествование и видение Конан Дойля всевозможными неожиданными способами. Я рад сотрудничать со Storytel и его огромной аудиторией по всему миру. Для меня этот проект - приключение само по себе", - указал он.

Сценарий сериала будет написан командой под руководством Энтони Горовица и исполнительного продюсера Storytel Серена Вестергаарда. Весной 2022 года аудио появится на всех рынках Storytel.

В пресс-службе также рассказали, что уже ведутся обсуждения с партнерами по печатным изданиям и экранизациям для телевидения и кино, которые появятся после выхода аудио.