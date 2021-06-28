Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Коновалова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Актриса Нина Коновалова, прослужившая в Театре имени Моссовета более 50 лет, умерла на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Нина Петровна вчера скончалась", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что дата и место прощания будут сообщены позднее.

Нина Коновалова родилась 5 февраля 1937 года. В 1964 году она окончила Театральную студию при Театре имени Моссовета, с этого года была принята в труппу театра. Играла в спектаклях "Обручальное кольцо", "Два вечера в мае", "Турбаза", "Ванечка", "Печальный детектив", "Заговор чувств", "Инфанты", "Женский стол в "Охотничьем зале" и других. Снималась также в сериалах "Белая перчатка", "Голубые города", "Бунташный июль", "Доктор Жуков, на выезд!", "Симфония, рожденная заново", "Операция на сердце" и других.