Умер основатель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер в понедельник в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина.

"Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало", - сказала собеседница агентства.

Мамиконов родился в Москве 25 марта 1945 года. Окончил Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (ныне - Институт им. Шнитке), где начал петь в вокальном ансамбле дирижерско-хорового факультета. С 1971 года работал в "Москонцерте", в 1973-1978 годах выступал в ВИА "Верные друзья". В 1985 году Мамиконов создал группу "Сюрприз", в 1988 году переименованную в шоу-группу "Доктор Ватсон". До последних дней был бессменным руководителем, организатором и солистом коллектива.