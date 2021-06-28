Новым гендиректором "РОСИЗО" назначили Ольгу Галактионову

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новым генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" стала Ольга Галактионова, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минкультуры.

"Решением Минкультуры России генеральным директором музейно-выставочного центра "РОСИЗО" назначена Ольга Галактионова", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Галактионова закончила ГИТИС, имеет опыт работы на телевидении в ряде крупных телеканалах и проектах, являлась организатором различных мероприятий - от выставок до театральных фестивалей и отдельных постановок. При ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты как "Год Театра. Занавес!", "Играем вместе", "Записки сумасшедшего", "Мы, нижеподписавшиеся", "Комедия о смысле жизни" и многие другие. С 2009 года работала генеральным директором кинокомпании "Галактика".

"Татьяна Волосатова, занимавшая до сегодняшнего дня две должности - генерального директора "РОСИЗО" и по совместительству директора филиала Государственной Третьяковской галереи в городе Калининград, - остается на второй должности. Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала", - добавили в пресс-службе.