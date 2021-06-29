Главархив открыл новую онлайн-экспозицию к 85-летию ГИБДД

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главархив Москвы и центры "Мои документы" представили новую онлайн-выставку, которая посвящена 85-летию ГИБДД. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главархива.

"На портале "Я дома" обновилась выставка проекта "Москва - с заботой об истории" центров госуслуг и Главархива. Она посвящена 85-летию ГИБДД - инспекции, которая стоит на страже нашей безопасности на дорогах. Из экспозиции вы узнаете, как менялись атрибуты сотрудников ГИБДД, какие трюки выполняет пилотажная группа "Каскад" и кто такая Бранденбургская мадонна", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в разделе "Это интересно" представлены малоизвестные факты об истории и развитии ГИБДД. Например, официальная история ГАИ ведет отчет с подписания в 1936 году "Положения о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР". Новый отдел боролся с авариями и вел их учет, контролировал подготовку шоферов, а также привлекал нарушителей правил дорожного движения к ответственности. В 1950-1960 годах правила дорожного движения становятся едиными для всей страны. Раньше нормативы ГИБДД регулировались каждым регионом отдельно.

Экспозиция вошла в проект "Москва - с заботой об истории", добавили в пресс-службе Главархива.

Цель проекта "Москва - с заботой об истории" - сохранить для будущих поколений подлинные источники прошлого и память о судьбах выдающихся горожан. Жители могут передать для проекта артефакты военного времени: фронтовые фотографии и письма, газеты того периода, предметы быта и гардероба. Сделать это можно по предварительной записи. С согласия владельцев переданные материалы используются в одноименной выставке в центрах госуслуг. Кроме того, горожане могут передать фото- и кинопленки из семейных архивов, собранные с советского времени и до 2000-х годов, на вечное хранение в Главархив.