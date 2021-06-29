Экскурсии в честь 132-летия скульптора Веры Мухиной пройдут на ВДНХ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии на ВДНХ, посвященные жизни и творчеству одного из самых известных советских скульпторов Веры Мухиной, пройдут 1 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВДНХ.

"1 июля 2021 года, в день 132-летия советского скульптора Веры Мухиной, на ВДНХ состоятся бесплатные экскурсии, посвященные жизни и творчеству одного из самых известных российских скульпторов XX века. Скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" принесла Вере Мухиной мировую известность. Сегодня одноименный павильон - популярная общественная площадка ВДНХ, а скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" является не только символом Главной выставки страны, но и Москвы. Уличные экскурсии пройдут по предварительной регистрации, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Созданный для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году монумент произвел во Франции настоящий фурор. Позже его перевезли в Москву и установили к открытию ВСХВ на десятиметровый постамент у Северного (на тот момент главного) входа на Выставку. В 1947 году "Рабочий и колхозница" стали логотипом киностудии "Мосфильм", что сделало композицию одним из самых узнаваемых памятников монументального искусства СССР. Современное местоположение скульптура обрела в 2010 году. Специально для нее было построено новое здание-постамент, пропорции которого повторяют исторический павильон 1937 года.

Здесь проводятся временные музейно-выставочные экспозиции и мероприятия образовательной программы "Знание. ВДНХ". Летом крыша павильона превращается в концертно-смотровую площадку, где у гостей ВДНХ есть редкая возможность не только полюбоваться вечерними закатами, но и ближе рассмотреть знаменитый памятник Веры Мухиной. Вечерние экскурсии стартуют около павильона "Рабочий и колхозница" в 18:00, 19:00 и 20:00.