"Кин-дза-дза!" выйдет в повторный прокат с 1 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Отреставрированная версия фильма "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии выйдет в повторный прокат с 1 июля к 35-летию фильма. Об этом сообщает пресс-служба сети "Синема Парк" и "Формула Кино" во вторник.

"Дистрибьюторская компания "Арткино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат культовую комедию "Кин-дза-дза!" выдающегося кинорежиссера Георгия Данелии к 35-летию фильма и после полной цифровой реставрации изображения и звука", - рассказали в пресс-службе.

Гостей сеансов ожидают дополнительные материалы с рассказом об истории создания фильма. Премьерный показ отреставрированной картины пройдет 30 июня, участие в обсуждении примут вдова режиссера Галина Данелия и сорежиссер анимационной ленты Данелии "Ку! Кин-дза-дза" Татьяна Ильина. Дискуссию проведет президент Всероссийского фестиваля "Арткино", режиссер Сергей Тютин, который также представит новый документальный фильм "Как создавался шедевр" о съемках трагикомедии "Кин-дза-дза!".

Фильм вышел в 1986 году, по сюжету герои случайно оказываются на планете Плюк, жители которой внешне похожи на людей, умеют читать мысли, но говорят на непонятном языке. Роли в нем исполнили Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе и другие артисты. Композитором выступил Гия Канчели.