Умер режиссер Александр Воропаев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Воропаева Александра Алексеевича", - говорится в сообщении.

Воропаев известен как режиссер-постановщик игровых фильмов "На краю бездны", "Место под солнцем", "Лучшая дорога нашей жизни", "Василиса Мелентьева", "На пороге", "Не забудь оглянуться", "Клан", а также документальных кинокартин "Страна аланов", "Святого Георгия слово".