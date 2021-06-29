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Умер режиссер Александр Воропаев

Кинематографист умер на 81 году жизни

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Воропаева Александра Алексеевича", - говорится в сообщении.

Воропаев известен как режиссер-постановщик игровых фильмов "На краю бездны", "Место под солнцем", "Лучшая дорога нашей жизни", "Василиса Мелентьева", "На пороге", "Не забудь оглянуться", "Клан", а также документальных кинокартин "Страна аланов", "Святого Георгия слово".

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