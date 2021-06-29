Умер режиссер клипов MакSим и "Сплин" Вадим Шатров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Режиссер, клипмейкер Вадим Шатров умер во вторник в возрасте 42 лет от последствий, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила его супруга Жанна Карабалаева.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких - 55%", - написала она на своей странице в Facebook, уточнив, что у него был диагностирован коронавирус.

Режиссер сообщил о своей госпитализации подписчикам в социальной сети 22 июня.

Шатрову принесли известность работы в области музыкального видео, фото, оформления музыкальных дисков. Среди его клиентов были такие исполнители, как MакSим, Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы "Сплин", "Animal ДжаZ", "Мельница" и "Браво", Дельфин, Noize MC и другие артисты.