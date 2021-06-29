Кинофестиваль "Горький fest" откроют фильмом Парфенова о Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Пятый кинофестиваль "Горький fest", который пройдет в Нижегородской области с 9 по 23 июля, откроется фильмом Леонида Парфенова "Карман России" об истории Нижнего Новгорода. В конкурсной программе будут 11 фильмов, их оценит жюри, среди представителей которого актер Павел Табаков и актриса театра и кино Юлия Хлынина, сообщил на пресс-конференции в ТАСС программный директор фестиваля кинокритик Никита Карцев.

"Фильм-открытие в этом году нам подсказала сама ситуация с 800-летием Нижнего Новгорода. Но это не только поэтому. Дело в том, что автор этого фильма - замечательный журналист, режиссер Леонид Парфенов. Фильм называется "Карман России". Он посвящен истории Нижнего Новгорода. Делался он в сотрудничестве с правительством Нижегородской области, с Нижегородской ярмаркой. Это для нас такой идеальный въезд в тему, в город, где все в очень фирменном парфеновском стиле - неординарно разложена по полочкам история, основные этапы города. Можно посмотреть один этот фильм и влюбиться в Нижний Новгород, поехать, посмотреть все своими глазами", - сказал Карцев.

По его словам, фестиваль в этом году будет необычным, потому что в одном конкурсе на равных правах соревнуются полнометражные, короткометражные, игровые, документальные фильмы и веб-сериалы.

"Но у этого есть свои причины, потому что жизнь у нас меняется, связи в нашей жизни становятся все более горизонтальными, старые иерархии разрушаются, а новые формулируются. Нам очень интересно за этим процессом наблюдать, формулировать новую повестку и стараться отличаться от других фестивалей. Судя по тому, что нам в этом году пришло 379 заявок, наш подход находит отклик у кинематографистов, люди хотят участвовать в фестивале Горький fest, а мы хотим показывать лучшие из этих фильмов", - добавил программный директор фестиваля.

В конкурсную программу фестиваля вошли 11 фильмов. Это "Афины" режиссера Игоря Ерохина, "Ехай" Никиты Ильяшенко, "Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер" Алексея Житковского, "Краткая теория тотальной институции. Взгляд художника" Надежды Ишкиняевой, "Мама, я подружилась с призраками" Александра Воронова, "Море волнуется" Михаила Давыдова, "Мы будем громко ему кричать" Александра Елизарова, "На дне почерневшей шкатулки белеют хлесткие струны" Арсения Колмыкова, "Отмена режима" Яны Садулаевой, "Степь моя" Сергея Яковенко, "Человек растет во сне" Ивана Курбакова. Закроется фестиваль документальной картиной Владимира Головнева "Дальний план".

"Мне кажется, что в этом году в центре всех этих фильмов так или иначе человек, который [находится] в той или иной степени одиночества, который оказался в необычных обстоятельствах в необычное время и пытается к ним как-то приспособиться. Просто мы живем в такое время, когда реальность все чаще похожа на вымысел, а вымысел все ближе к реальности. <…> Эти фильмы так или иначе об этом кричат. О том, что человеку нужен человек и какой-то другой выход в образовавшихся реалиях", - считает Карцев.

Как рассказал президент фестиваля актер Михаил Пореченков, в жюри конкурса вошли кинокритик Зара Абдуллаева, российский кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, драматург Александр Родионов, актер Павел Табаков и актриса театра и кино Юлия Хлынина. "Дело в том, что мы даем всем жанрам, всем способам изобразить нашу жизнь, прочувствовать ее, поучаствовать в большом фестивале, показать себя как можно большему количеству зрителей. Может быть, некоторые картины, которые сделаны особым способом, они не могут показываться широкой публике в кинотеатре, это будет определенная сложность с прокатчиками, но на нашем фестивале эти картины могут найти своего зрителя, и это очень важно", - сказал Пореченков.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, фестиваль станет одним из ключевых в событийной программе к 800-летию Нижнего Новгорода. "Это такая возможность со всех точек зрения, с любой призмы показать мир кино людям и показать, с одной стороны, работы участников кинофестиваля, с другой - провести мастер-школы, культурно-массовые мероприятия", - сказал Никитин.

Он отметил, что зрительские показы пройдут на 26 областных и городских территориях, включая традиционные показы в летнем кинотеатре, на Нижневолжской набережной, в Нижегородском театры драмы имени Горького. Помимо этого, фильмы можно будет увидеть в тех местах, где их раньше никогда не показывали. "Это, например, Нижегородский острог, это Красные казармы, которые были отреставрированы к 800-летию Нижнего Новгорода на Нижневолжской набережной, завод ГАЗ, завод "Красное Сормово", очень интересные локации", - добавил Никитин.

Как сообщила генеральный продюсер фестиваля, советник по культуре губернатора Нижегородской области Оксана Михеева, в этом году во время фестиваля установят мемориальную доску режиссеру Алексею Балабанову. "Ожидают актеры и близкие родственники режиссера, который учился в Нижегородском лингвистическом университете и жил какое-то время в городе Горьком", - сказала Михеева.

Ковидные ограничения

Никитин добавил, что согласно его указу от 16 июня организаторы, участники, зрители, посетители массовых мероприятий допускаются на них при предъявлении оригинала сертификата вакцинации от COVID-19 либо отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР (срок действия - не более трех дней), для несовершеннолетних лиц необходим результат экспресс-теста на антигены коронавируса (срок действия - не более трех дней). Эти документы будут необходимы также при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий.

При этом в регионе уже успешно действует практика прохождения тестирования или вакцинации жителями непосредственно перед крупными мероприятиями. "Мы уже применяем этот подход. Буквально в минувшую субботу прошел фестиваль "Столица закатов". Мы подготовили возможность сдать экспресс-тест в специально развернутых пунктах прямо возле места проведения фестиваля. Для несовершеннолетних тестирование было бесплатным, в результате было проведено 700 экспресс-тестов, при этом треть - это как раз бесплатное тестирование для несовершеннолетних, еще 231 гость бесплатно вакцинировался. <…> Система работает, большое количество посетителей было на фестивале, все они были в зоне эпидемиологического контроля", - сказал Глеб Никитин.

По словам замгубернатора, министра культуры региона Олега Берковича, все учреждения культуры в дни фестиваля будут обеспечены мерами безопасности. "Все наши учреждения культуры с огромным удовольствием предоставляют площадки для участников, и, естественно, они все будут обеспечены мерами безопасности, разведением потоков, чтобы люди чувствовали себя безопасно во время просмотров фильмов", - сказал Беркович.

О фестивале

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы. Главный приз фестиваля получил короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.