Богомолов поставит новую версию "Идиота" в Театре на Малой Бронной

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит спектакль по роману "Идиот" Федора Достоевского в сезоне 2021/2022. Свои постановки представят также режиссеры Александр Молочников, Микита Ильинчик, Эдгар Закарян, сообщил худрук на пресс-конференции во вторник.

"Я начну репетировать спектакль, который мы будем выпускать во второй половине сезона. Это новая версия "Идиота" Федора Михайловича Достоевского, назовем это условно "Новый "Идиот", - сказал Богомолов.

Начать сезон в театре планируют со спектакля Александра Молочникова под рабочим названием "Платонов. Болит". "Это спектакль по чеховской пьесе "Без названия", которую Александр репетирует уже довольно долгое время. Выйдет этот спектакль в конце сентября", - пояснил Богомолов.

Он подчеркнул, что в новом сезоне театр продолжит линию открытия новых, молодых режиссеров. "Мы заявили о них в предыдущем сезоне, и в результате был выпущен нашумевший и замечательный, на мой взгляд, спектакль "Благоволительницы" Микиты Ильинчика, воспитанника ГИТИС", - рассказал худрук. Он добавил, что в предстоящем сезоне Ильинчик выпустит "Вишневый сад" уже на большой сцене театра.

Вслед за этим состоится дебют ученика Андрея Могучего Эдгара Закаряна, который воплотит на сцене спектакль "Гамлет", выпуск запланирован на октябрь - начало ноября на большой сцене. Театр ведет переговоры с Данилом Чащиным, Кириллом Вытоптовым, Николаем Рощиным, их постановки могут состояться также в предстоящем сезоне.

О гастролях

Директор театра Елена Мироненко рассказала, что Театр на Малой Бронной летом при поддержке фонда "Искусство, наука и спорт" посетит несколько городов Оренбургской, Белгородской и Курской областей со спектаклем Олега Долина "Женщина-змея". После этого запланированы гастроли в первой декаде сентября в Казахстан, в Нур-султан с одним из наиболее популярных спектаклей. "Сейчас мы обсуждаем, с каким именно", - пояснила она.

Далее состоятся достаточно масштабные гастроли в Сибирь. "Сначала мы поедем в Омск со спектаклем Микиты Ильинчика "Благоволительницы", в конце октября мы окажемся в Новосибирске по приглашению театра "Старый дом" на фестивале "Хаос" со спектаклем "Бесы Достоевского", - отметила Мироненко.