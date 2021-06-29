Пушкинский дом создаст Набоковский кабинет, где представит вещи из швейцарского архива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук в Санкт-Петербурге планирует создать Набоковский кабинет, где будут представлены предметы из архива семьи писателя, переданного в дар Международным обществом Владимира Набокова (США). Об этом ТАСС сообщила заместитель директора ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) по развитию научно-фондовых подразделений Светлана Николова.

Ранее во вторник стало известно, что этот ценный архив, хранившийся в Монтре (Швейцария), в мае прибыл в Россию и в настоящее время проходит оформление на Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни.

Как рассказала Николова, архив включает более 10 тыс. предметов, точное их число будет известно в ближайшее время. "Это будет храниться в Пушкинском доме. Там коллекция будет разделена: рукописная часть и печатные издания будут храниться в рукописном отделе, а музейные предметы будут храниться, естественно, в музее. У нас под это выделено помещение. Будет создан Набоковский кабинет", - отметила она.

Сейчас, по ее словам, идет атрибуция предметов. В институте рассчитывают в июле завершить все формальные процедуры по оформлению архива и перевезти его в Пушкинский дом. "Там личные вещи, плащ, <…> сундуки, бинокль, есть кинопленки, очень много фотографий", - отметила Николова.

По предварительным оценкам, экспозиция в Пушкинском доме, где можно будет увидеть часть архива, откроется в следующем году. "Там 300 коробок. Мы их описали, их надо разобрать, поставить на учет. <...> Только после этого мы сможем посмотреть, что мы [отправим] в основной фонд, что - во вспомогательный, что мы на экспозицию отправляем. Но, естественно, презентация какая-то будет в этом году, а уже, наверное, экспозиция будет открыта только в следующем", - пояснила замдиректора института.

Об архиве

Архив с предметами, документами и личными вещами членов семьи Владимира Набокова - жены Веры Евсеевны и сына Дмитрия Владимировича - долгие годы хранился в Монтре (Швейцария), в результате длительных переговоров Международное общество Владимира Набокова (США) передало архив писателя в дар Пушкинскому дому. Как рассказала Николова, процедура оформления коллекции в дар заняла около двух лет.

О намерении передать на безвозмездной основе личные архивы писателя несколько лет назад сообщили представители зарубежного Литературного фонда писателя. В России на эту коллекцию претендовали Музей В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета и музей- усадьба Набокова в Рождествено в Ленинградской области. Сложность передачи коллекции одному из этих музеев состояла в том, что оба они имеют статус филиалов других структур.