Картину Кандинского продали на торгах Sotheby's за $29 млн

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Картина русского художника Василия Кандинского (1866-1944), больше полувека находившаяся в частной коллекции, была продана с аукциона Sotheby's за £21,2 млн ($29,4 млн). Торги предметами модернистского и современного искусства проходят во вторник в Лондоне и транслируются в прямом эфире.

Оценочная стоимость полотна под названием "Умиротворенные напряженности" (Tensions calm es) составляла £18-25 млн ($25-35 млн). Рекорд стоимости для произведений Кандинского в 2017 году установила его "Картина с белыми линиями" (Bild mit weissen linien), проданная с аукциона Sotheby's за £33 млн ($45,6 млн по текущему курсу).

Картина "Умиротворенные напряженности" была создана знаменитым абстракционистом в 1937 году и приобретена другом Кандинского, американским меценатом Соломоном Гуггенхаймом (1861-1949). Всего в коллекции музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке насчитывалось около 150 работ Кандинского. Около полусотни из них, включая "Умиротворенные напряженности", были выставлены на аукцион в 1964 году. Тогда же эта картина была приобретена частным коллекционером и с тех пор впервые появилась на рынке.

Международный руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман назвала это полотно "великим шедевром абстракционизма, одной из важнейших работ Кандинского, появлявшихся на аукционе за последние 10 лет". "Если и существует творческий союз, ознаменовавший связь между изобразительным искусством и музыкой, то это, пожалуй, дружба между Кандинским и композитором Арнольдом Шёнбергом (1874-1951, представитель музыкального экспрессионизма) в начале ХХ века. Картина "Умиротворенные напряженности" преисполнена музыкальной и поэтической чувственностью столь характерными для творчества Кандинского", - добавила Ньюман.

Перед тем, как уйти с молотка, картина совершила мировое турне. Она экспонировалась в галереях Sotheby’s в Нью-Йорке с 7 по 12 мая, была представлена на предаукционных выставках в Дубае, Гонконге, Тайбэе и, наконец, в Лондоне с 22 по 29 июня.