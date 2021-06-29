Умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Актер из сериала "Полицейский с Рублевки" и "Нагиев на карантине" Ростислав Гулбис умер в возрасте 32 лет. Об этом ТАСС сообщила его представитель Катерина Гольцман.

"Это случилось сегодня. Причина смерти - приступ панкреатита, его не смогли спасти", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прощание с артистом планируется на субботу.

Актер Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года. Он сыграл более чем в 20 кинопроектах, среди которых сериал "Полицейский с Рублевки", в фильмах "Чернобыль: зона отчуждения. Финал", "Кома", "Проклятый чиновник" и "После Чернобыля".