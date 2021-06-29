Музей Третьяковых планируют открыть осенью

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Музей в доме братьев-коллекционеров Третьяковых в Голутвинском переулке в Москве планируют открыть осенью 2021 года. Об этом сообщила во вторник генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"На средства частного жертвователя мы открываем этой осенью первый в стране музей, посвященный братьям Третьяковым. Он будет находиться в доме в Голутвинском переулке, напротив гостиницы "Президент", - сказала она на первом заседании международного форума "Аполло".

Трегулова добавила, что рядом в Голутвинском переулке также на деньги частных вложений будет создан музей московских коллекционеров. "Это дом, куда переехала семья Третьяковых, сняв его у семьи Рябушинских", - пояснила директор галереи.

Ранее планировалось, что музей будет открыт в июле. Музей будет рассказывать историю рода Третьяковых, историю коллекционирования, начатого Павлом Михайловичем и Сергеем Михайловичем Третьяковыми, а также историю становления московского купечества в середине XIX века.

На первом этаже в доме-музее расположится экспозиция с приминением мультимедийных технологий. На втором - воссозданы кабинеты братьев Третьяковых. В главном пространстве дома на втором этаже будет большой экспозиционный зал, где с одной стороны будут произведения из собрания Павла Михайловича, с другой - Сергея Михайловича, предоставленные Пушкинским музеем для длительного экспонирования. Также в этом зале будут работы, полученные на временное или длительное экспонирование от Исторического музея.

Дом-музей братьев Третьяковых находится в исторической части Замоскворечья. Более 100 лет с конца XVIII века дом принадлежал московским купцам Третьяковым. С именем предпринимателя, коллекционера и мецената Павла Михайловича Третьякова связана история Третьяковской галереи. Датой основания галереи принято считать 1856 год, когда он приобрел первые работы русских художников. В августе 1892 года Павел Третьяков передал в дар Москве свои картины, а также коллекцию брата Сергея Михайловича. Поначалу собрание было выставлено в их семейном доме в Лаврушинском переулке. А уже через год, в августе 1893 года, в Москве для всеобщего обозрения открылась "Городская художественная галерея братьев Третьяковых" - первый общедоступный музей России.