В Петербурге открывается выставка " НЭП: хлеба и зрелищ!" из истории петроградского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Выставка "НЭП: хлеба и зрелищ!" из истории петроградского-ленинградского театра 1920-1930-х годов открывается в среду в Музее театрального и музыкального искусства. Этот выставочный проект посвящен 100-летию новой экономической политики.

"Проект "НЭП: хлеба и зрелищ!" фокусируется на самых малоизученных страницах истории петроградского-ленинградского театра 1920-1930-х годов: легкие жанры, частные театры и эстрадные антрепризы имели сногсшибательный успех и у "нэпманов", и у пролетариев. Уставшие от ужасов Гражданской войны люди жаждали развлечений и простых радостей жизни, а предприимчивые деятели культуры шли навстречу новому зрителю", - рассказали в пресс-службе музея.

Несерьезная культура презиралась и замалчивалась в советскую эпоху, и до сих пор она еще почти не изучена. В процессе работы над выставкой и каталогом к ней кураторы - научные сотрудники фондов музея Елена Грушвицкая, Ольга Краева и Дарья Рыбакова - атрибутировали большое количество документов, фотографий и изобразительного материала. Выставка представит целый пласт театрально-музыкальных явлений, которые повлияли на всю современную массовую культуру. Большая часть экспонатов впервые будет представлена широкой публике.

Финальный акцент выставки - мини-экспозиция о балете Дмитрия Шостаковича "Болт", который был снят с репертуара ГАТОБа (одно из названий Мариинского театра) после генерального прогона в 1931 году.

К выставке подготовлена программа "Кабаре-НЭП" с популярными песнями тех времен.