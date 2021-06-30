Театр из Грузии выступит на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова привез на гастроли в Москву Национальный театр имени Шота Руставели из Грузии, который представит спектакль "Конец игры" по пьесе Сэмюэля Беккета в постановке своего художественного руководителя, народного артиста СССР Роберта Стуруа. Показы состоятся 30 июня и 1, 2 июля на сцене Театра имени Моссовета, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Юбилейный, XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, открывшийся в Москве 14 мая, продолжает знакомить российских зрителей с лучшими достижениями мирового искусства. Так, 30 июня и 1, 2 июля на сцене Театра имени Моссовета выступит тбилисский Национальный театр имени Шота Руставели, который покажет свою новую работу - спектакль "Конец игры" по пьесе ирландского драматурга, лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. Его постановку осуществил художественный руководитель театра, выдающийся режиссер, народный артист СССР Роберт Стуруа", - сказала представитель пресс-службы фестиваля.

По ее словам, пьеса "Конец игры" повествует о последних минутах существования мира. "Некая глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец также близок. Как поведут себя люди перед лицом смерти, примут ли ее достойно, или потеряют человеческий облик? И что будет дальше? Для режиссера Стуруа, похоже, вывод не так беспощадно однозначен", - отметила собеседница агентства.

Мнение режиссера о постановке

Стуруа поделился мнением о своем новом спектакле. "Я счастлив, что смог как-то "подружиться" с Беккетом: это мой третий спектакль, который я ставлю по его пьесам", - уточнил режиссер.

При этом он отметил, что "достаточно вольно обошелся с текстом автора". "Я доволен, что этот спектакль у нас получился. В нем играют четыре прекрасных грузинских актера и один московский мальчик, потому что мы не смогли привезти мальчика из Грузии, так как он вырос за время пандемии", - пояснил режиссер.

Стуруа сделал акцент на том, что спектакль "Конец игры" посвящен памяти выдающегося композитора, его многолетнего соавтора и друга Гии Канчели, который ушел из жизни в октябре 2019 года. "Музыка Канчели звучит и в этом спектакле, премьера которого состоялась 20 февраля 2020 года до официального объявления пандемии", - подчеркнул режиссер.

"Нам очень приятно, что мы сможем показать московскому зрителю наш спектакль "Конец игры". Он короткий и продолжается всего полтора часа без антракта", - пригласил режиссер.

О режиссере

Из биографии Роберта Стуруа известно, что с 1962 года он работает в Театре им. Шота Руставели, с 1979 года - главный режиссер, в 1980-2011 годах - художественный руководитель театра. В августе 2011 года по приказу министра культуры Грузии Стуруа был освобожден от занимаемой должности. В том же году он был приглашен в качестве главного режиссера в Московский театр "Et Cetera". С 2012 года и по сей день Роберт Стуруа - снова художественный руководитель Театра им. Шота Руставели, где вместе со своими постоянными соавторами - художником Георгием Алекси-Месхишвили и композитором Гией Канчели, поставил спектакли, получившие признание в Грузии и за ее пределами.

В общей сложности на счету Роберта Стуруа более 100 спектаклей. Он отмечен многочисленными национальными и международными наградами. К примеру, его спектакль "Кавказский меловой круг" по пьесе Бертольта Брехта, поставленный в 1975 году, вошел в сотню лучших мировых постановок ХХ века, а его постановка "Гамлета" на сцене лондонского театра "Риверсайд Студиоз" в 1992 была внесена Международным Шекспировским обществом в десятку лучших постановок этой пьесы второй половины ХХ века. В 2014 за вклад в развитие театрального искусства Международный институт театра присвоил режиссеру звание Посланника мирового театра.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 20 ноября. Мировая серия фестиваля включила 12 спектаклей из 10 стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", Московском концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.