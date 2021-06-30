Фильм "Каникулы" режиссера Анны Кузнецовой получит поддержку фонда "Евримаж"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский фильм "Каникулы" режиссера Анны Кузнецовой получит субсидию от европейского фонда "Евримаж", который занимается поддержкой совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минкультуры.

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"В числе поддержанных фондом - полнометражный игровой фильм "Каникулы" совместного производства России и Финляндии. В 2020 году проект получил поддержку Минкультуры России в рамках конкурса на предоставление субсидий фильмам режиссеров-дебютантов. С российской стороны проект реализуется кинокомпанией "Форест-Фильм" (продюсер Наталья Дрозд)", - рассказали в пресс-службе.

По итогам отбора, который прошел в июне, поддержку получат 49 проектов из разных стран.

Субсидию фонда на общую сумму свыше €70 тыс. получат также восемь российских кинотеатров, в числе которых "Пионер" и Центр документального кино в Москве, "Англетер" и Дом кино в Санкт-Петербурге, "Заря" в Калининграде, Дом кино в Иркутске, киноклуб "Нефть" в Ярославле и Дом кино в Саратове. В целом деньги будут выделены в рамках программы поддержки кинотеатров 73 кинотеатрам из разных стран, входящим в сеть Eurimages/Europa Cinemas, по результатам их деятельности в 2020 году.

"Оставшаяся часть бюджета программы будет распределена среди 28 кинотеатров сети, наиболее пострадавших от последствий COVID-19, включая два российских кинотеатра. Кроме того, принято решение о расширении в 2021 году сети кинотеатров Eurimages / Europa Cinemas на пять новых площадок, в числе которых кинотеатр Garage Screen в Москве", - заключили в министерстве.