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Российский сериал "Контейнер" покажут на фестивале во Франции 1 июля

Первый эпизод сериала, который стал единственным представителем России, покажут на фестивале Série Series 1 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый эпизод российского сериала о суррогатном материнстве "Контейнер" с Оксаной Акиньшиной в главной роли покажут на международном фестивале Série Series во Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе видеосервиса Start в среду.

"Мы очень рады, что престижный фестиваль S rie Series выбрал оригинальный сериал Start - "Контейнер". Рынку интересны крепкие истории, сложные персонажи, острые темы, и в этом смысле "Контейнер" попадает в самую цель, раскрывая тему суррогатного материнства, которую сейчас обсуждают во всем мире", - отметила вице-президент холдинга Start по международным продажам Дарья Бондаренко, которую процитировали в пресс-службе.

"Контейнер" рассказывает историю 27-летней Саши (Оксана Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету на время беременности она переезжает в дом заказчиков - чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.

Режиссером проекта выступил Максим Свешников, креативным продюсером - Алексей Ляпичев. Первый эпизод сериала, который стал единственным представителем России, покажут на фестивале Série Series 1 июля. Смотр проходит с 30 июня по 3 июля во французском Фонтенбло. Премьера "Контейнера" на видеосервисе состоится осенью 2021 года.

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