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Прямая линия с президентом РФ
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Путин сообщил о создании "Пушкинской карты" для посещения молодежью учреждений культуры

По словам президента, на эту карту положат на четыре месяца 3 тыс. рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство обсуждает создание "Пушкинской карты", по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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"Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта". Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства - небольшие, скромные, тем не менее существенные для того, чтобы решать эту задачу, - молодым людям от 14 до 22 лет. Этим можно будет воспользоваться с сентября - декабря текущего года и в следующем году. На эту карту будет положено на четыре месяца 3 тыс. рублей", - сообщил президент.

По словам Путина, молодые люди смогут посетить по этой карте концертные залы, музеи и другие культурные учреждения, даже Большой театр России. "Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры", - заметил он.

"Это важно для молодых людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на очень многом экономить. Надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости - экономить. Они смогут это сделать в данном случае за счет государства", - подчеркнул глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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