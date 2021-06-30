Путин сообщил о создании "Пушкинской карты" для посещения молодежью учреждений культуры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство обсуждает создание "Пушкинской карты", по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта". Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства - небольшие, скромные, тем не менее существенные для того, чтобы решать эту задачу, - молодым людям от 14 до 22 лет. Этим можно будет воспользоваться с сентября - декабря текущего года и в следующем году. На эту карту будет положено на четыре месяца 3 тыс. рублей", - сообщил президент.

По словам Путина, молодые люди смогут посетить по этой карте концертные залы, музеи и другие культурные учреждения, даже Большой театр России. "Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры", - заметил он.

"Это важно для молодых людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на очень многом экономить. Надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости - экономить. Они смогут это сделать в данном случае за счет государства", - подчеркнул глава государства.