Съемки фильма "Свободное падение" с Александром Кузнецовым стартовали в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Съемки научно-фантастического триллера о космонавте в открытом космосе "Свободное падение" с Александром Кузнецовым в главной роли начались на московской студии "Главкино". Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

"Съемки фантастического триллера "Свободное падение" о космонавте, который остается один в открытом космосе, стартовали в Москве, на студии "Главкино". Дебютный фильм режиссера Олега Уразайкина создается при финансовой поддержке Минкультуры России и фонда "Кинопрайм". Главную роль в картине исполнит Александр Кузнецов", - сказали в пресс-службе.

По сюжету, действие фильма разворачивается в недалеком будущем. После аварии на станции герой оказывается один в открытом космосе, и ему предстоит за короткий срок добраться до корабля со спасительной капсулой, следуя инструкциям диспетчера. Ранее фильм был представлен на очной защите проектов Фонда кино. Исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев подчеркнул, что дебютант решает сложнейшие постановочные задачи, что является большой редкостью для начинающих российских режиссеров.

По словам директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светланы Максимченко, поддержка дебютного кино - одна из ключевых задач министерства. В фильме дебютирует также сценарист Алексей Медведев. "Свободное падение" - это зрелищное зрительское кино, при производстве которого используются прорывные для российского рынка технологии. Наши специалисты по графике востребованы во всем мире, и важно, когда они работают и на российских проектах", - считает Максимченко.

Как отметил продюсер ленты Роман Борисевич, проект разрабатывался в течение трех лет, он станет первой в России картиной, которая будет полностью снята в виртуальных декорациях с применением новейших технологий. Картина будет снята в сотрудничестве с ARFX-студией Welcomepoint и студией визуальных эффектов Green Light. "Это монофильм, который ставит сложные актерские задачи перед исполнителем главной роли Александром Кузнецовым", - добавил он.