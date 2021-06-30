"Безумные дни" соберут 500 иностранных и российских музыкантов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. На фестивале "Безумные дни" в Екатеринбурге, который пройдет со 2 по 4 июля, выступят 500 артистов, в том числе исполнители из Франции, Армении и Японии. Организаторы введут ряд ограничений из-за пандемии коронавируса, в частности обязательное ношение масок, сообщил директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Это шестой фестиваль, будет 100 концертов на семи площадках города Екатеринбурга, но это, конечно, чуть меньше, чем до пандемии, тогда было 120 концертов, но мы очень рады, что нам удалось не потерять этот фестиваль в культурном пространстве Екатеринбурга и Свердловской области. <…> С нашими оркестрами вместе, хором на этом фестивале выступят 500 музыкантов, приедут из Франции, Армении и Японии", - отметил Колотурский.

По словам директора филармонии, в 2019 году фестиваль посетили 33 тыс. зрителей, в этом году организаторы ожидают 21-22 тыс. гостей. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции на фестивале введено обязательное ношение масок, будут установлены санитайзеры. Заключительный гала-концерт будет дополнительно транслироваться онлайн.

"Фестиваль бесспорно несет очень важную просветительскую миссию, его формат подвижный, демократичный, позволяет приобщить к миру классической музыки гораздо большее число людей, чем это принято обычно, и это очень важно", - добавила заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

"Безумные дни" - российская версия одного из самых известных и популярных ежегодных фестивалей в мире - La Folle Journee, существующего с 1995 года во французском Нанте. Фестиваль проходит в регионе Луарских земель во Франции, в Японии, Польше, а с 2015 года и в Екатеринбурге - это единственный российский город, который принимает фестиваль.