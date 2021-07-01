Фестиваль искусств Чайковского в седьмой раз откроется в Клину

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. VII Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского в четверг откроется в музее-заповеднике композитора в Клину. Старт программе даст вечер балета под руководством Николая Цискаридзе, сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.

"В программе фестиваля этого года - россыпь жанров, высоко ценимых самим Чайковским. Так, 1 июля фестиваль откроется гала-концертом артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Публике представят фрагменты самых известных балетов великого композитора: "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", - рассказали организаторы смотра.

Там также выступят танцоры Михайловского и Мариинского театров и артисты балета Детского музыкального театра им. Сац.

На следующий день на фестивале саксофонист Вадим Эйленкриг, джазовая певица Мария Карне и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Дениса Власенко представят программу My favorite thing. 3 июля на Большой поляне Дома-музея Чайковского выступит пианист Денис Мацуев в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета. "Приношение Чайковскому" 4 июля исполнят артисты "Геликон-оперы" и мексиканский тенор Рамон Варгас.

Владимира Федосеева и Большой симфонический оркестр им. Чайковского ждут в Клину 10 июля с программой-посвящением композитору Сергею Прокофьеву, со дня рождения которого в апреле исполнилось 130 лет. Кульминацией фестиваля станет концерт-спектакль Марины Брусникиной "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Евгением Мироновым в главной роли в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Башмета.

Также в рамках фестиваля пройдут камерные концерты в парке "Сестрорецкий" и в самом Мемориальном доме композитора. Запланирован круглый стол, посвященный вопросам взаимоотношений меценатов, государственных структур, художников и артистов, состоится Третья Музыкальная академия для одаренных детей и Вторая Школа молодого журналиста, пишущего о культуре.