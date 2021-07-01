Большой театр представляет мировую премьеру балета "Чайка"

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Новой сцене выпускает мировую премьеру балета "Чайка" по мотивам пьесы Антона Чехова, созданного на специально написанную музыку композитора Ильи Демуцкого в постановке хореографа Юрия Посохова и режиссера Александра Молочникова с участием ведущих артистов труппы. Серия премьерных показов пройдет с 1 по 4 июля, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Последней балетной премьерой уходящего 245-го сезона Большого театра станет мировая премьера балета "Чайка". Музыка была заказана петербургскому композитору Илье Демуцкому. Ставит спектакль тандем хореограф Юрий Посохов - режиссер Александр Молочников. Этот творческий союз сложился непосредственно в работе над "Чайкой", - сказала Новикова.

Она напомнила, что союз хореографа Посохова с композитором Демуцким имеет куда более продолжительную историю. "Чайка" - это их шестая совместная работа и третья, созданная по заказу Большого театра. Ранее в соавторстве с режиссером Кириллом Серебренниковым ими были сочинены балеты "Герой нашего времени" (2015) и "Нуреев" (2017), получивший приз Российской национальной театральной премии "Золотая маска" как лучший балетный спектакль", - уточнила пресс-атташе ГАБТ.

По ее словам, предлагая новую работу авторам, Большой театр сам не называл сюжет. "Идея сделать балет по пьесе Чехова "Чайка" пришла в голову Юрию Посохову. Александр Молочников сразу подхватил эту мысль, ведь в МХТ (в связи со сменой руководства) только что отменилась его постановка драматического спектакля по этой пьесе. Начались творческие обсуждения. Затем вместе с Ольгой Хенкиной Александр Молочников написал либретто. После этого к сочинению музыки приступил Илья Демуцкий", - рассказала Новикова.

Она также проинформировала, что над оформлением "Чайки" работает английский сценограф Том Пай. "Несколько лет назад он делал декорации для драматического спектакля по "Чайке" в Лондоне, Юрий Посохов тут же предложил ему оформить спектакль в Москве", - пояснила Новикова. Она добавила, что костюмы создает Эмма Райотт (в этом сезоне в качестве художника по костюмам она дебютировала в Большом театре на балете "Орландо" на Новой сцене). Художником по свету стал Дэвид Финн. За дирижерским пультом - Антон Гришанин. "Так сложилась эта международная команда, которая готовила премьеру в Большом театре в непростые времена ковида", - подчеркнула Новикова.

"Что касается исполнителей, то в главных ролях заняты ведущие артисты балетной труппы Большого театра. Это Артем Овчаренко, Алексей Путинцев, Игорь Цвирко (Треплев); Мария Виноградова, Елизавета Кокорева, Анастасия Сташкевич (Нина); Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко (Тригорин); Светлана Захарова, Кристина Кретова, Екатерина Крысанова (Аркадина); Вячеслав Лопатин, Георгий Гусев (Дорн); Мария Александрова, Ангелина Влашинец, Анна Балукова (Маша); Александр Водопетов, Антон Савичев, Александр Смольянинов (Шамраев); Анастасия Меськова, Анна Тихомирова (Полина Андреевна); Михаил Лобухин, Руслан Скворцов, Денис Савин (Сорин) и другие", - перечислила пресс-атташе ГАБТ.

Мнение авторов балета

Перед премьерой "Чайки" свои комментарии по поводу нового балета дали журналистам его создатели.

Так, режиссер Александр Молочников оценил свой дебют в балете. "Все мои знакомые задают мне вопрос, что я вообще делаю в балете? Насколько я могу понять, режиссер в балете пишет либретто и задает себе главный вопрос, каким образом пьесу Чехова можно выразить телом, даже не станцевать, а выразить телом, языком тела. Это человек, который приходит к хореографу и "выносит ему мозг" на тему того, чтобы хореограф это либретто соблюдал. Это достаточно сложный процесс, в который мне пришлось вникнуть, который, я скажу честно, не сразу понимал, и это потрясающий опыт", - признал Молочников.

"Не скрою, у нас были какие-то творческие конфликты, - продолжил он, - опыт показал, что нечто живое вне конфликта не рождается. Если все во всем согласны, то получается спектакль мертвый. Изначально я что-то не понимал про то, как устроен балет и какие в нем правила, может, Юра [Посохов] в процессе услышал меня в чем-то к концу, больше чем в начале". "Это было встречное живое движение, полное вспышек, всполохов, и в итоге, мне кажется, мы почти во всем сходимся", - заявил режиссер.

Со своей стороны, хореограф Юрий Посохов рассказал, что впервые обращается к чеховским произведениям. "Я прекрасно помню и люблю балет "Чайка" Родиона Щедрина в хореографии Майи Плисецкой. Это мое самое первое впечатление о Чехове, еще до того, как я это увидел на драматической сцене", - поделился хореограф, пояснив, что ему в процессе работы "это никак не мешает". По его словам, он сочинял спектакль кусками, не подряд. "Мы работали около двух месяцев. Это мало. Для меня это рекорд. Пандемия внесла свою лепту. Я переболел, и многие артисты тоже. Поэтому за два месяца создать полнометражный спектакль это для меня достаточно ново", - отметил хореограф.

"Я рад, что у нас сложился тандем с Сашей Молочниковым. Я всегда рад работать с поколением молодых. Я думал, что спектакль будет создан на таком противодействии, борьбе и так далее. Это было, но мы были на одной стезе, мы сейчас понимаем, что вообще находимся на одной волне. Так что это наш общий замечательный спектакль", - оценил Посохов.

Своим мнением о новом балете поделился с журналистами и композитор Илья Демуцкий. "Когда я узнал, что балет будет ставить Юра Посохов, его наименование мне было не важно. И я стал сочинять музыку для "Чайки", - сказал он. "Изначально я задумал сделать камерный состав оркестра, но понял, что нам в его рамках будет тесно. Кроме того, по просьбе Юры Посохова я ввел редкий инструмент. На сцене появляется специальный гонг, три с половиной метра в диаметре, самый большой из всех существующих в мире. Я сталкиваю оркестр с этим странным и непредсказуемым звучанием гонга, так как невозможно всегда одинаково из него извлечь звучание. Поэтому каждый раз это будет сюрприз, в том числе и для танцовщиков", - предупредил композитор.

Участники спектакля

На предпремьерном пресс-брифинге также выступили участники спектакля.

"Балет "Чайка" специально поставлен для артистов Большого театра, и это особенно ценно", - сказала прима-балерина ГАБТ Светлана Захарова. В спектакле она исполняет роль Ирины Аркадиной.

По поводу своей героини, балерина призналась, что не только хореографически, но и эмоционально этот образ очень отличается от женских партий, которые ей доводилось танцевать. "Были партии, где присутствует страстная любовь и жертвенность, очень много героинь, которых я играла, танцевала, там есть что-то, чего нет в этом мире. А вот как раз Аркадина похожа на сегодняшний день, и в ее отношении к жизни, и ее отношении к окружающим, ее отношении к себе самой", - считает Захарова. По ее выражению, "это такая независимая и при этом зависимая женщина, зависимая от театра актриса, зависимая от человека, который рядом с ней - от Тригорина".

"Этот образ был для меня сложен тем, что приходится преодолевать какое-то внутреннее состояние, трудно было понять ее. И в то же время было очень интересно работать над хореографией Посохова и над тем, что предлагал Александр Молочников. Образ рождался постепенно. Пока я поняла, что это женщина, которая ничего не хочет менять в жизни. Она не хочет замечать, что Тригорин, ее мужчина, в какой-то момент от нее отворачивается и увлекается другой девушкой, главное, чтобы ничего не происходило нового в ее жизни. Ее сын ее абсолютно не волнует. Это такой типаж женщин, которых можно встретить в наше время очень много. И таких мне не приходилось еще исполнять. С одной стороны, я с ней во многом не согласна, с другой стороны, мне очень жаль свою героиню. Мне хочется, чтобы зрители ее тоже пожалели", - поделилась балерина.

Исполнитель роли Тригорина танцовщик Артемий Беляков сделал акцент на технической стороне постановки. "В данной постановке каждому персонажу принадлежит свой стиль", - уверен артист. "Мой язык не авангарден, мой язык доступен. Если смотреть на это технически, то партия действительно очень сложная, насыщенная. Это заставляет артиста очень много работать. Но я с удовольствием участвую в балетах Посохова. Потому что в его постановках любые взаимоотношения, любые диалоги решены именно хореографическим языком. И на протяжении всего спектакля артисты всегда танцуют", - сказал Беляков.

Артем Овчаренко исполняет роль Треплева. "Я выступаю против своей мамы (Ирины Аркадиной), которая выходит во всем классическом, и для меня это чуждо, это рутина, а надо искать что-то новое, двигаться дальше. Константин Треплев в этом убежден. Он и хореограф, и режиссер, и поэт, и мечтатель, в нем все есть. При этом мне крайне непросто оправдать моего героя, но я это постараюсь сделать", - заявил артист.