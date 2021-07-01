В Москве открылись "Летние балетные сезоны"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Юбилейные ХХ "Летние балетные сезоны" открываются в четверг в Москве на сцене Российского академического Молодежного театра (РАМТ), где по сложившейся традиции они продлятся в течение почти двух месяцев - вплоть до 22 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

"Летним балетным сезонам" исполняется 20 лет! Все это время они проходят в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами. За годы своего существования проект стал одним из символов московского лета, а шедевры классического балетного репертуара в исполнении столичных, региональных и зарубежных трупп посмотрели более миллиона зрителей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в этом году в репертуар "Сезонов" включены 11 классических балетов. Среди них три балета на музыку Петра Чайковского - "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" Адольфа Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева и другие. Все постановки будут показаны в классических версиях отечественных хореографов.

Первым спектаклем XX "Летних балетных сезонов" по традиции станет главный русский балет - "Лебединое озеро" в классической хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова, который представят 1 июля.

"На сцену юбилейных "Сезонов" выйдут хореографические коллективы, основу репертуара которых составляет балетная классика. Это Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой, Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко и Новый классический балет под руководством Михаила Михайлова", - перечислила представитель пресс-службы.

Она добавила, что в этом году спектакли на "Летних балетных сезонах" показывают не только в привычное вечернее время - в 19:00 мск, но и днем - в 12:00 мск.