Театр из Кузбасса стал победителем фестиваля "Коляда-Plays-2021" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Спектакль Прокопьевского драматического театра Кемеровской области получил гран-при Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays", который проходил в Екатеринбурге с 10 по 30 июня. Впервые лучших участников выбирали зрители, сообщили в четверг в департаменте информации Свердловской области.

"На фестиваль поступило около 100 заявок, из которых отобрали 35, а в основную программу вошли 29 спектаклей. Гран-при фестиваля современной драматургии "Коляда-plays" получил спектакль "Тот самый день" Прокопьевского драматического театра (Кемеровская область)", - говорится в сообщении департамента.

Лучшим режиссером стал Радион Букаев (спектакль "Просто так" Лесосибирского драматического театра "Поиск"), лучшим актерским ансамблем признали молодежный театр "Ангажемент" имени Загоруйко из Тюмени со спектаклем "Угонщица" (режиссер Денис Рекало), лучшую мужскую роль, по мнению зрителей, исполнил Максим Долинин в спектакле "Научи меня любить" (Театр новых пьес из Москвы, режиссеры Екатерина Бронникова и Роман Дымшаков).

Две награды взяли артисты из Свердловской области. "Лучшим актерским дуэтом стали артисты спектакля "Лгунья" Серовского театра драмы имени Чехова (режиссер Александр Сысоев) - Марианна Незлученко и Лариса Артемова, а специальный приз Николая Коляды получил спектакль "Рогатка" мастерской Белоусова из Екатеринбургского государственного театрального института (режиссер Александр Балыков)", - отметили в департаменте.

Фестиваль "Коляда-plays" проходит в Екатеринбурге с 1994 года при поддержке Министерства культуры Свердловской области. В этом году он прошел в очном формате, с учетом ограничений по числу зрителей.