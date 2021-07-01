Российские фильмы "Медея" и "Герда" вошли в конкурс кинофестиваля в Локарно

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские фильмы "Медея" Александра Зельдовича и "Герда" Натальи Кудряшовой включили в основной конкурс международного кинофестиваля в Локарно, который пройдет в августе. Об этом сообщается в четверг на сайте фестиваля.

Фестиваль состоится в офлайн-режиме с 4 по 14 августа. В основную конкурсную программу включили 17 картин, в том числе две российские. Фильм "Медея" режиссера и автора сценария Александра Зельдовича стал современной трактовкой древнегреческого мифа о Медее. Роли в нем исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов.

"Медея" - это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта - женская природа... То, что этому мифу две тысячи лет, говорит о том, что в нем есть ключ к пониманию женского, того, что уже две тысячи лет пытается быть понятым", - отметил Зельдович, которого процитировали в пресс-службе проекта.

Драма "Герда" Натальи Кудряшовой о героине, которой каждую ночь снится ее душа. Роли в фильме исполнили Анастасия Красовская, Юра Борисов, Дариус Гумаускас и другие артисты.

Фестиваль в Локарно существует с 1946 года, он считается четвертым по важности после Берлинале, Каннского и Венецианского смотров. Лауреатам вручается статуэтка в виде леопарда. В разные годы его победителями становились Микеланджело Антониони, Глеб Панфилов, Светлана Проскурина, Джафар Панахи, Хон Сан Су и другие режиссеры.