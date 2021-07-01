Первая выставка современной скульптуры открылась перед ГУМом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ГУМ и фестиваль "Архстояние" представили в четверг выставку российского паблик-арта "Красный сад" в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Проект стал первой выставкой современного искусства перед торговым центром на Красной площади, передает корреспондент ТАСС.

"Мы постарались в этом проекте показать не только качественные произведения искусства, но и построить очень важную для нас цепочку возникновения такого искусства в нашем городе. <…> Я очень надеюсь, что это станет прецедентом и примером для других художественных институций, для представителей власти, лидеров мнений - продвигать искусство в общественных пространствах в нашем городе", - сказала продюсер фестиваля "Архстояние" Юлия Бычкова.

В экспозицию вошли как работы мастеров отечественного современного искусства, так и дебютантов. Основатель фестиваля "Архстояние" Николай Полисский представил монументальную колонну, отсылающую к античным традициям. Концептуалист Андрей Филиппов в скульптуре "Гномон" переосмысливает образ солнечных часов. А прообразом для работы Аристарха Чернышева послужила гипсовая копия бюста Александра Македонского, этот объект мимикрирует под садовую скульптуру.

Интерактивную инсталляцию создали Василиса Прокопчук и Евгений Брагин. В их "Непроходимой чаще" человек сможет испытать свое внутреннее чувство пространства. Также установлены постмодернистская скульптура Рината Волигамси, арт-объект из металла в технике ковки Дмитрия Жукова, абстрактная скульптура Романа Ермакова и паблик-арт с элементами советского монументального искусства Дмитрия Аске.

Выставочный проект будет открыт для зрителей с 1 июля по 31 августа, после работы будут перевезены в общественные пространства города и на территорию жилых комплексах, а также будут размещены возле мануфактуры Bosco в Калуге и в арт-парке Никола-Ленивец.

Параллельно с открытием "Красного сада" будет работать также первая персональная выставка Николая Полисского в Москве, которая откроется 21 июля. Его тотальная инсталляция "Русская античность" развернется в галерее ГУМ-Red-Line. Гости выставки увидят деревянные скульптуры, отсылающие к классическим базовым архитектурным элементам. Будут размещены также фото- и видеоматериалы о перформансах и других проектах "Архстояния" за 15 лет существования фестиваля.