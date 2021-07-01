Спектакли из девяти городов РФ вошли в шорт-лист премии "Музыкальное сердце театра"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Спектакли из девяти городов РФ вошли в шорт-лист национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра", который пройдет с 1 по 11 октября в Новосибирске, сообщил на пресс-конференции в ТАСС продюсер премии и фестиваля Дмитрий Калантаров.

"С весны нам поступило около ста заявок. <…> В той схеме, которую мы реализовали в этом году, у нас такая двухступенчатая система. На сегодняшний день вошли 14 спектаклей из девяти городов. То есть после того, как подают заявки, у нас наш экспертный совет. Они провели работу именно по отбору всех этих заявок и по формированию шорт-листа нашей премии, куда на сегодняшний день и вошли 14 спектаклей из девяти городов", - сказал он.

Список номинантов премии озвучил президент фестиваля народный артист России, композитор Максим Дунаевский. В него вошли спектакль "Антигона" Пермского академического Театра-Театра, две постановки Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Карамболь", мюзикл "Герцогиня G" Башкирского театра оперы и балета (Уфа), а также два спектакля "Капитанская дочка" от Алтайского государственного музыкального театра (Барнаул) и Московского театра у Никитских ворот. Также в списке номинантов спектакль "Питер Пэн" Московского театра юного зрителя, отмеченный премией "Золотая маска" рок-мюзикл "Фома" новосибирского музыкального театра и пьеса "Кабарэ" новосибирского театра "Глобус".

Организаторы ожидают, что фестиваль, где будут представлены спектакли-победители, посетят около 5 тыс. зрителей. Церемония вручения премии состоится на сцене крупнейшего театрального здания страны - Новосибирского театра оперы и балета. В рамках программы будет работать творческая лаборатория, где планируется разработка эскизов для будущих музыкальных постановок. "Я думаю, это очень важный шаг по созданию нашего отечественного русского мюзикла. Очень отрадно, что рождение этих идей произойдет в стенах новосибирских театров, ведущих театров региона и страны", - отметил режиссер, куратор лаборатории Алексей Франдетти.

Партнером в создании театральной лаборатории выступила студия "Союзмультфильм". По словам Франдетти, самые яркие проекты могут быть воплощены на кино- и телеэкранах. В связи с участием "Союзмультфильма" сроки приема заявок в творческой программе фестиваля были продлены до 1 августа.

О фестивале

"Музыкальное сердце театра" - российская национальная премия и фестиваль в области театрального искусства. Проект, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, был учрежден по инициативе известных деятелей искусства при поддержке правительства Москвы в 2005 году. Долгое время президентом премии и фестиваля был народный артист России композитор Алексей Рыбников.