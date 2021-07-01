Более 800 учреждений культуры намерены принять участие в работе проекта "Пушкинская карта"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 800 учреждений культуры уже выразили желание принять участие в реализации проекта "Пушкинская карта", по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Об этом сообщила журналистам министр культуры России Ольга Любимова в ходе визита в Екатеринбург.

"Уже сейчас более восьми сотен учреждений культуры будет участвовать. Разумеется, в "Эрмитаж-Урал" [можно будет] приобрести билеты по Пушкинской карте и прийти сюда", - сказала Любимова на пресс-подходе в ходе открытия центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге.

По словам Любимовой, посетить учреждения культуры по "Пушкинской карте" можно будет с 1 сентября.

"Конечно, большая радость, что теперь предстоит такой серьезный фронт работы. Напомню, что ребята, которым 1 сентября уже будет 14 лет, и те ребята, которым 1 сентября еще не стукнет 23 года, - это наши старшеклассники и студенты - будут иметь возможность до конца года получить 3 тыс. рублей и потратить их в учреждениях культуры. <...> С 1 сентября можно будет пойти не только в школу, институт, ссуз или детскую школу искусств, например, но можно будет купить билет по "Пушкинской карте", - сказала она.

Министр отметила, что весь репертуар театров, выставочных и культурных центров будет размещен на портале Культура.РФ. Механизм работы с порталом через "Пушкинскую карту" будет прорабатываться в ближайшее время.

Частные учреждения

Молодые люди от 14 до 22 лет, которые будут пользоваться "Пушкинской картой", смогут посетить не только государственные, но и частные организации культуры. Для этого частные учреждения должны зарегистрироваться, сообщила Любимова.

"Не только федеральные, не только региональные [учреждения культуры примут участие]. Эта программа - очень серьезный вызов и для частных организаций культуры, которые также могут зарегистрироваться в своих специальных личных кабинетах, а потом на Культуре.РФ представить афишу своих концертов, спектаклей, экспозиций и ждать гостей по "Пушкинской карте", - сказала она.

Любимова добавила, что сейчас более 800 учреждений культуры выразили желание участвовать в проекте.

30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Государство будет предоставлять финансовые средства. Так, на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей.