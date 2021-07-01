Презентации 10 компаний из РФ пройдут в Российском павильоне на Каннском кинорынке

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский павильон на Каннском кинорынке March du Film, который пройдет параллельно с международным кинофестивалем, станет площадкой для взаимодействия представителей отечественной киноиндустрии с международными партнерами. Гостей павильона ожидают презентации проектов 10 ведущих компаний из РФ, сообщает пресс-служба "Роскино" в четверг.

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате. Российский павильон на кинорынке March du Film, организованный "Роскино" при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ, также откроется 6 июля. "Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в этом году Каннский кинофестиваль все-таки состоится в офлайн-формате. Представительство России на важнейшем мировом киносмотре будет внушительным: наша страна широко представлена в разных секциях официальной программы фестиваля. Помимо этого, можно отметить значительное присутствие российской киноиндустрии на кинорынке March du Film на виртуальном стенде "Роскино". Российский павильон, в свою очередь, станет главной площадкой для нетворкинга российских представителей индустрии с международными партнерами. Все это крайне важно для продвижения отечественной киноиндустрии за рубежом, а также для налаживания культурных и деловых связей на международном уровне", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Российский павильон традиционно представляет страну на кинофестивале и рынке March du Film, выступая единым информационным центром кинематографистов из России и универсальной площадкой для продвижения отечественного кино на международном рынке. Гендиректор "Роскино" Евгения Маркова подчеркнула особое значение и важность участия РФ в этом году. "Министерством культуры и "Роскино" были предприняты все возможные меры для того, чтобы обеспечить максимально широкую индустриальную представленность России", - пояснила она.

Программа павильона

Павильон станет местом для дискуссий и презентаций в онлайн и офлайн-форматах, площадкой для общения участников официальной программы с представителями прессы. Официальная программа включает презентации проектов десяти ведущих отечественных компаний. Так, компания "Централ Партнершип" представит фильмы "Декабрь" Клима Шипенко, "Огонь" Алексея Нужного, компания "СТВ" расскажет о картинах "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Своя война" Алексея Чадова, платформа Start покажет иностранным партнерам сериалы "Вампиры средней полосы", "Медиатор" и другие.

Также гостей павильона ожидает круглый стол с участием российских и израильских кинематографистов, презентация России как съемочной площадки, демонстрация проектов "Роскино" - ежегодного смотра отечественного кинематографа Russian Film Festival и бренда Russian Content Worldwide (RCW), который будет направлен на развитие международных связей и делового сотрудничества путем повышения прозрачности российской киноиндустрии. Именно под этим брендом объединятся российские кинокомпании на виртуальном стенде. Он станет основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа на международном рынке: здесь будут представлены новый контент, доступный для международных продаж и совместного производства, имеющие фестивальный потенциал проекты в разработке и другие. Виртуальный стенд объединит более 30 производственных и прокатных студий, которые представят свыше 60 проектов.

Кроме того, "Роскино" проведет презентацию шести анимационных проектов, находящихся в стадии разработки, на мероприятии Animation Day на Marche du Film. Пять российских продюсеров примут участие в программе кинорынка Producers Network, которая является площадкой для делового общения международных коллег.