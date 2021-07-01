Помещения одной из старейших типографий Екатеринбурга планируют передать театру Музкомедии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Помещения одной из старейших типографий Екатеринбурга "Уральский рабочий" планируется передать театру музыкальной комедии, который расположен рядом. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области по итогам рабочей встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с главой региона Евгением Куйвашевым.

"Евгений Куйвашев рассказал Ольге Любимовой об инициативе региона по передаче помещений бывшей типографии "Уральский рабочий" Свердловскому государственному академическому театру музыкальной комедии", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, "здания стоят рядом, они могли бы дополнить друг друга". "Театр музыкальной комедии смог бы удачно распорядиться помещениями, тем более, сегодня у нас есть концепция по размещению там театральных мощностей", - отметил Куйвашев.

Также в ходе встречи губернатор и министр обсудили планы по строительству концертного зала Свердловской филармонии, проект которого разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, а также развитие сети домов культуры и модернизацию детских школ искусств.

Издательство "Уральский рабочий" появилось в 1926 году, в 1934 году было завершено строительство Дома Печати, а в 1935 году основного здания типографии, в котором разместились наборный, печатный и переплетный цеха. После Великой Отечественной войны основной продукцией "Уральского рабочего", помимо газет, стали книги.