Памятник Маргарите Рудомино открыли в московской Библиотеке иностранной литературы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Памятник основательнице Библиотеки иностранной литературы Маргарите Рудомино открыли в субботу в Москве. Скульптуру, установленную на первом этаже здания на Николоямской улице, публике представило руководство учреждения совместно с семьей Рудомино, передает корреспондент ТАСС.

"Открылся памятник Маргарите Ивановне Рудомино. Мы все в нем видим устремленный взгляд, улыбки нет, но есть четкое ощущение того, что человек знает, что нужно делать. Никакого сомнения, все понятно и от глубины души, от всего сердца. Спасибо огромное, что в Библиотеке иностранной литературы появился такой памятник", - сказал на церемонии открытия генеральный директор учреждения Павел Кузьмин.

Памятник Маргарите Рудомино, автором которого стала скульптор Елена Мунц, изображает ее в молодые годы. Главным пожеланием семьи было отображение в новом памятнике особого отношения Рудомино к библиотеке, которая всегда была для нее "главным ребенком", отметил внук основательницы библиотеки Василий Рудомино. "Перед вами предстает молодая, красивая, энергичная женщина, целеустремленная, которая живет своей целью, растит своего четвертого, а я считаю что и вовсе первого ребенка, который, конечно, является ее главным ребенком - Библиотеку иностранной литературы", - сказал он, добавив, что открытие памятника в год столетия "Иностранки" было замечательной идеей, подчеркнувшей достижения Рудомино в развитии библиотеки.

К 100-летнему юбилею "Иностранки" и 120-летию со дня рождения Маргариты Рудомино, в библиотеке также открылась выставка "Маргарита Рудомино. Путь созидания". Центральным элементом экспозиции стала мультимедийная инсталляция "Рудомино - Познер: интервью, которого не было" - воображаемое интервью, смонтированное из архивных записей 1974 года. Интервьюером Рудомино выступил телеведущий Владимир Познер.

"Это весьма экстравагантный проект, на который не каждый музей мог бы отважиться. <...> Очень важно, говоря о свершениях, заглянуть в начало, с чего все начиналось. И обычно все начинается с конкретного человека. Очень бы хотелось, чтобы посетители библиотеки и гости выставки знали, кто скрывается за именем в названии, и физически ощущали, на что способна мечта человека", - отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова на церемонии открытия выставки.

Маргарита Рудомино возглавляла Библиотеку иностранной литературы на протяжении 52 лет с момента ее основания в 1921 году. В мае 1973 года по инициативе Министерства культуры СССР она была снята с должности директора "Иностранки" и отстранена от работы в библиотеке. После ухода с поста Маргарита Рудомино продолжила участвовать в работе Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. В 1973 году. ей было присвоено звание пожизненного почетного вице-президента ИФЛА. Ей принадлежат более 100 работ в области библиотечного дела.