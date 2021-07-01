Свердловская киностудия запустит спецкурсы для ликвидации дефицита кадров в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Свердловская киностудия из-за дефицита кадров в регионе запустит бесплатные курсы для подготовки специалистов в области кинопроизводства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минкультуры РФ.

"Проект подразумевает проведение курса обучающих семинаров на бесплатной основе по широкому спектру программ, включая такие направления, как ассистент художника-постановщика, осветитель, механик камеры и ассистент художника по гриму. Минкультуры России планирует выделить на эти цели порядка 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводятся в пресс-релизе, "в Свердловской области фактически нет кадров для организации качественного кинопроизводства". По словам первого заместителя генерального директора киностудии и креативного продюсера Евгения Григорьева, команда поставила задачу до конца года найти и подготовить порядка 40 специалистов второго состава съемочной группы. Сейчас в регионе около 100 специалистов, большая часть из которых является людьми старшего возраста.

В свою очередь генеральный директор киностудии Виктор Шадрин, слова которого также привели в пресс-службе министерства, добавил, что в 2022 году в планах запустить курсы еще по четырем специальностям второго состава и организовать мастер-классы для артистов региональных театров по особенностям работы киноактера. "Один из самых частых запросов от продюсеров, который поступает в регион, касается как раз второго состава - есть он или нет. Экономически целесообразно снимать в регионе становится тогда, когда большую часть второго состава можно найти на месте", - отметил он.

Как рассказал Шадрин, уже в текущем году киностудия планирует запустить в производство три игровых и три документальных фильма. До конца 2021 года запланировано строительство двух монтажных, способных обрабатывать 4К изображение.

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.