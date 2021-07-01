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Российского кинооператора Найденова пригласили в ряды американской киноакадемии

Среди других приглашенных - актриса из фильма "Борат-2" Мария Бакалова и режиссер фильма "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американская академия киноискусств пригласила российского кинооператора Андрея Найденова присоединиться к числу ее членов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба киноакадемии.

Всего приглашения присоединиться к числу академиков получили 395 человек - актеров, режиссеров, операторов, продюсеров и других людей, профессионально связанных с кино.

Найденов был оператором картин "Эйфория" режиссера Ивана Вырыпаева и "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.

Среди других приглашенных - актриса из фильма "Борат-2" Мария Бакалова и режиссер фильма "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.

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