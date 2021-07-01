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"Хор Турецкого" выступил с концертом "Песни Победы" в Вене

Выступление российских музыкантов под открытым небом было организовано при условии соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса
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Описание
© Дмитрий Валеев/ТАСС
© Дмитрий Валеев/ТАСС

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano выступили в четверг с концертом "Песни Победы" (Unity Songs) в Вене. Коллективы исполнили песни о Великой Отечественной войне на площади Шварценбергплац у памятника советским воинам-освободителям.

Концерт российских музыкантов под открытым небом был организован при условии соблюдения мер по сдерживанию распространения нового коронавируса. Для зрителей прозвучали композиции "Майский вальс", "Смуглянка", "День Победы" и другие известные песни, посвященные Второй мировой войне.

Турне 2021 года проходит под девизом "Музыка во имя мира и здоровья" в силу продолжающейся пандемии коронавируса. Эти российские коллективы уже посетили с гастролями Болгарию, Венгрию, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию.

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Проект направлен на сохранение связей времен и поколений, сохранение памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также против искажения истории Второй мировой войны.

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