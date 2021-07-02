Александр Роднянский отметит 60-летие в подготовке к Каннскому фестивалю

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Александр Роднянский отметит 60-летие в подготовке к Каннскому кинофестивалю, на котором представлены два его продюсерских проекта - драма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко и анимационный фильм "Где Анна Франк?" (Where Is Anne Frank, 2021) израильского режиссера Ари Фольмана. В беседе с ТАСС он также рассказал, что работает над нон-фикшн книгой про кино.

"Я сбежал от юбилея, готовлюсь к Каннскому кинофестивалю, на котором у нас представлены два фильма. Одна картина - работа молодого российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" в конкурсе "Особый взгляд". Мне кажется, что это важный фильм. Вторая - международный проект "Где Анна Франк?", анимационная картина одного из самых любопытных европейских режиссеров (обладателя премии "Сезар", "Золотого глобуса" и премии Европейской киноакадемии - прим. ТАСС) Ари Фольмана, чья лента "Вальс с Баширом" (Vals Im Bashir, 2008) в свое время меня поразила", - рассказал Роднянский.

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате, Россию в основном конкурсе представит фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", также в секцию включили картину "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, созданную при поддержке Минкультуры РФ. В программе "Особый взгляд", помимо Киры Коваленко, свою новую работу "Дело" представит Алексей Герман-младший.

"Помимо того, что у нас традиционно сильный сегмент авторского кино, в котором много одаренных людей, постоянно приходят и молодые необычные кинематографисты. В сочетании со зрелыми режиссерами они стараются говорить о существенно важных вызовах сегодняшнего дня для российского общества и для более широкого контекста, говорить художественно полноценным, но при этом универсально понятным языком. <…> Мне кажется, это сегмент, который в большей степени привлекает международную аудиторию. Я рад тому, что есть разные поколения - и мастера, и молодые ребята", - поделился Роднянский.

Собеседник агентства отметил, что программа открытого российского фестиваля "Кинотавр", президентом которого он является, также объединяет известных режиссеров и дебютантов. "Нам кажется, что это важно. В этом формируются новые поколения больших и разных интересных творческих людей", - пояснил он.

Книга о кино

Первая книга Александра Роднянского "Выходит продюсер" была опубликована в 2013 году. В беседе с агентством он рассказал, что более полугода работает над новым произведением. "Я написал уже целых десять глав из двенадцати. Книга в этом году точно будет закончена. <…> Это нон-фикшн о кино, о том, как кино отражает жизнь, влияет на жизнь и формирует жизнь, книга очень отличается от "Выходит продюсер". Кинематографическая реальность оказывает влияние на подлинную и наоборот. Это такой замкнутый цикл взаимоотношений общества и того сегмента художественной деятельности, который мы называем визуальным контентом - кино и сериалов. Книга о том, как отражаются в кино главные вызовы настоящего, что такое новая этика, почему это так важно для сегодняшнего кинематографа", - поделился продюсер.

Роднянский продолжительное время активно ведет Instagram, где делится рекомендациями относительно кино, сериалов и книг, мнением относительно актуальных событий, а также активно общается с подписчиками в комментариях. По словам продюсера, такое взаимодействие позволяет ему сохранять связь с реальностью и дает представление о том, чем интересуется активная часть аудитории.

"Кроме того, это дает шанс не превратиться в заскорузлого и изолированного человека, живущего представлениями прошлого. У меня, как и у любого человека, много разных недостатков, но среди них нет консерватизма, я стараюсь быть внутренне мобильным, разбираться в том, чем живут сегодняшние интересные люди, что их волнует и так далее. Как ни странно, соцсети дают представление", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что всегда с удовольствием общается с молодыми кинематографистами, приходит выступать в киношколы. Подобные встречи со старшими представителями профессии в свое время во многом его сформировали, отметил Роднянский. "Эти вещи надо передавать, чтобы у молодых людей складывалось представление о том, как устроен этот мир с точки зрения людей уже с опытом", - заключил он.

Об Александре Роднянском

Александр Роднянский родился 2 июля 1961 года в Киеве, его отец был главным инженером Украинской киностудии хроникально-документальных фильмов, мать - киноведом. Он окончил факультет кинорежиссуры Киевского государственного театрального института им. И. К. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого), после чего работал режиссером на студии "Киевнаучфильм". Там Роднянский поставил ряд документальных картин.

В 1995 году Александр Роднянский стал одним из создателей первого независимого украинского телеканала "1+1". В 2002 году возглавил российский канал "СТС". Он также выступил в качестве продюсера большого количества художественных фильмов, среди которых "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Солнце" Александра Сокурова, "Девятая рота" Федора Бондарчука, картин "Елена" и "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Дылда" Кантемира Балагова, "Чернобыль" Данилы Козловского, а также ряда сериалов. Проекты, созданные при его участии, неоднократно становились лауреатами Каннского кинофестиваля и других смотров, номинировались на "Оскар" и другие награды.

Роднянский является, в частности, членом Российской академии кинематографических искусств, Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, Академии российского телевидения, Американской академии кинематографических искусств и наук и других организаций.