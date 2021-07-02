Президентский Фонд культурных инициатив с 15 июня получил более 4 тыс. заявок на гранты

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Творческие коллективы, молодежные объединения и организации культуры подали уже более 4 тыс. заявок на получение грантов в президентском Фонде культурных инициатив. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"Президентский Фонд культурных инициатив получил более 4 тысяч заявок на гранты. Прием заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий начался 15 июня, свои проекты можно направить до конца июля через информационную систему фонда", - говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что свои творческие проекты подают коллективы муниципальных студий творчества, молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов, форумов современного и классического искусства, музыкальные и театральные организации, коллективы библиотек и музеев, авторы кросскультурных проектов. "Большое количество деятелей культуры работают в коммерческих организациях, это весь кинематограф, аниматоры-мультипликаторы, представители множества профессий, часть из которых работает на фрилансе. Во время пандемии многие из них остались без гонораров, чтобы создать им институт развития, был учрежден Фонд культурных инициатив. Если Фонд президентских грантов работает только с некоммерческими организациями, то в Фонд культурных инициатив могут подавать свои проекты коммерческие и некоммерческие юридические лица, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели", - отметили в пресс-службе.

Там также указали, что с начала заявочной кампании в фонд со своими проектами пришли несколько тысяч деятелей культуры, искусства, представителей креативных индустрий, что отражает большую востребованность этой инициативы. "Хочется надеяться, что проекты, которые получат поддержку, будут создавать что-то принципиально новое на качественном уровне", - отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, слова которого приводит пресс-служба фонда.

В свою очередь руководитель Фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил, что конкурс проводится впервые, "делать прогнозы о его успешности рано, но уже сейчас можно сказать, что он чрезвычайно востребован среди творческих объединений и авторов культурных инициатив".

Суммы грантов

В фонде отметили, что ограничений по сумме грантов нет. Заявки делятся на категории: до 500 тыс. рублей, от 500 тыс. до 3 млн рублей, от 3 млн до 10 млн рублей, свыше 10 млн рублей. "Итоговая сумма будет зависеть от сути и масштаба проекта, правильности его оформления и подачи документов", - уточнили в пресс-службе.

Говоря об идее создания фонда, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский отметил, что фонд является своеобразной теплицей. "Мы увидим абсолютно новое место культуры в каждом населенном пункте, где есть молодые люди. Молодежь не должна оттуда уезжать. Не уедет, если будет интересно, если там будет театр, музей, то будет нескучно там жить, тем более если можно получать поддержку своим современным конкурентоспособным идеям", - сказал он. Директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок также отметил, что проведение такого конкурса необходимо для самореализации творческой молодежи. "Я знаю массу молодых ребят, которые хотят делать свой театр, они не могут существовать в рамках государственного театра, они хотят развивать свое дело, много людей, которые хотят снимать фильмы, снимать по-другому, пробовать себя в этой области", - сказал он.

Результаты конкурса будут подведены не позднее 15 сентября, но реализация заявленных проектов может начаться уже с июля, добавили в пресс-службе фонда.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.