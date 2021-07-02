Умерла старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Ариадна Сокольская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Филолог и искусствовед, старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ Ариадна Сокольская умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте союза.

"30 июня 2021 года скоропостижно умерла Ариадна Леонидовна Сокольская, участник Великой Отечественной войны, старейший член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, филолог, искусствовед, автор книг об удивительной актрисе "Симона Синьоре" (1964) и великом французском режиссере, создавшем мир "поэтического реализма" на экране, "Марсель Карне" (1970)", - говорится в сообщении на сайте союза.

Сокольская родилась в 1927 году в Ленинграде. Была членом Союза кинематографистов РФ.