Музыканты из трех стран создали коллектив для фестиваля "Безумные дни" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. VI Международный фестиваль "Безумные дни" открылся 2 июля в Екатеринбурге. Музыканты из России, Франции и Армении и создали новый коллектив специально для выступления на мероприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской государственной академической филармонии.

"Коллектив (трио музыкантов из России, Франции и Армении) создан специально для выступления на фестивале. Евгений Железняков - альт, артист Уральского филармонического оркестра, Рафаэль Севэр - кларнет, Франция, Армине Григорян - фортепиано, Армения", - сказали в пресс-службе филармонии, отметив, что музыканты приступили к репетициям после встречи в Екатеринбурге.

На фестивале музыканты "Неслучайного трио" - так назвали коллектив - исполнят Моцарта, трио Kegelstatt. "Это идеология фестиваля - коллективы создаются здесь. Это импровизация очень качественная и запланированная", - сказал ТАСС директор филармонии Александр Колотурский.

О фестивале

"Безумные дни" - это российская версия одного из самых известных и популярных ежегодных фестивалей в мире - La Folle Journee, существующего с 1995 года во французском Нанте. Фестиваль проходит в регионе Луарских земель во Франции, в Японии, Польше, а с 2015 года и в Екатеринбурге - это единственный российский город, который принимает фестиваль.

В 2021 году фестиваль в Екатеринбурге проходит с 2 по 4 июля. На мероприятии выступят 500 артистов, в том числе исполнители из Франции, Армении и Японии. Фестиваль объединит 100 концертов на семи площадках города Екатеринбурга, в этом году организаторы ожидают 21-22 тыс. гостей. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции на фестивале введено обязательное ношение масок, установлены санитайзеры, заключительный гала-концерт будет дополнительно транслироваться онлайн.