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Кремль не планирует вмешиваться в конфликт Дорониной и руководства МХАТа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что о ситуации хорошо известно в Минкультуры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали письма президента Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Татьяны Дорониной с просьбой уволить художественного руководителя театра Эдуарда Боякова и вмешиваться в ситуацию не планируют.

"Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали", - сказал Песков в пятницу в общении с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Минкульту очень хорошо известно о ситуации в МХАТе, Минкульту очень хорошо известно о диаметрально противоположных мнениях между Дорониной и руководством театра". "Мы никоим образом не можем в это вмешиваться", - заявил он.

Песков подтвердил, что президенту РФ Владимиру Путину известно о сложившейся ситуации. "Да, это содержится в материалах мониторинга СМИ [представляемых президенту]", - сказал он, отвечая на вопрос, изучил ли глава государства указанное письмо, хотя бы по сообщениям прессы. "Письмо было опубликовано, я не знаю, было ли это ею (Дорониной - прим. ТАСС) опубликовано или кем-то еще. Мы пока отфиксировали это как сообщение СМИ", - сказал пресс-секретарь.

Тем не менее, отметил он, "президенту нельзя через газеты письма присылать, при всем уважении к великой нашей актрисе". По оценке Пескова, "вряд ли это тема для президента". Он переадресовал данный вопрос в Министерство культуры и к городским властям.

Представитель Кремля призвал смотреть на ситуацию объективно. "Мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же еще вопрос - сама Доронина видела эти спектакли или не видела. Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно", - заключил он.

Письмо Дорониной

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ имени М. Горького Татьяна Доронина написала письмо президенту России с просьбой помочь сохранить театр. В нем она просит уволить нынешнего худрука Боякова.

Комментарий Дорониной ТАСС получить не удалось. В комментарии театра говорится, что актриса не появляется в МХАТе и не видела ни одной премьеры. Кроме того, там предположили, что 87-летней Дорониной могут манипулировать некие лица в своих корыстных интересах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДоронина, Татьяна ВасильевнаБояков, Эдуард Владиславович
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