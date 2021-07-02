Рисунки Леонардо да Винчи из коллекции Королевской библиотеки Турина представят на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Рисунки Леонардо да Винчи из коллекции Королевской библиотеки Турина, редкое издание XIX века его рукописи "Кодекс о полете птиц" и макеты машин по его чертежам из коллекции Музея науки и техники Леонардо да Винчи в Милане представят в Екатеринбурге в рамках Дней Италии и культурной программы международной промышленной выставки "Иннопром". Об этом сообщила в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС директор Итальянского Института культуры в Москве Даниэла Рицци.

"Выставка "Универсальный человек", которая откроется для публики в Ельцин Центре - на ней будут выставляться впервые в Екатеринбурге некоторые рисунки Леонардо из коллекции Королевской библиотеки Турина, редчайшее издание его знаменитого кодекса о полете птиц, а также модели машин, реализованные по его проекту, из Музея науки и техники [Леонардо да Винчи] в Милане. Сопровождает эту основную выставку Леонардо еще одна экспозиция, посвященная ему, эта выставка называется "Леонардо -благородный гений", в ней на 14 панелях с текстами и изображениями прослеживаются основные этапы его творческой деятельности во всех ее разновидностях. Она пройдет в здании Законодательного собрания Свердловской области. Что касается "Кодекса полета птиц", то речь идет о воспроизведении, редчайшем издании репринта этой рукописи, изданием конца XIX века, осуществленным русским меценатом Федором Сабашниковым вместе с итальянцем Джованни Пьюмати", - сказала она.

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д’Агостино добавил, что выставки откроются для посетителей 6 июля и будут работать до 22 августа. "Это редкий случай для Екатеринбурга. Но и для нас большая гордость, потому что, когда получается показать в мире шедевры мышления, науки, философии гения Ренессанса, это вызывает всегда большой интерес", - сказал он.

Также в рамках культурной программы "Иннопрома" и Дней Италии в Доме кино в Екатеринбурге с 4 по 11 июля пройдет фестиваль итальянского кино. Откроет фестиваль кинокартина о гениальном музыканте "Легенда о пианисте" (1998 год, режиссер Джузеппе Торнаторе), сообщила Рицци. Кроме того, зрители получат возможность увидеть фотографии из Национального музея кино Турина на выставке "Viva l’Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони". "Речь идет о 42 фотографиях", - пояснила Рицци, подчеркнув, что Фронтони является одним из самых известных итальянских фотографов, который специализировался на съемке актеров, сцен со съемок фильмов.

Кроме того, в рамках Дней Италии в Екатеринбурге представят уличный спектакль на ходулях театра Таскабиле города Бергамо, выступление оркестра российских музыкантов под управлением дирижера Фабио Мастранджело с участием Даниэлы Скиллачи, Ивана Инверарди и Анжело Фьоре, выставку промышленного дизайна Адриано Оливетти и выставку автомобилей Нуччо Бертоне.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади около 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.