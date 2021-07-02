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Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Ему было 86 лет
Николай Сличенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Николай Сличенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн" народный артист СССР Николай Сличенко умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили в театре в среду.

"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко - художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", - сказали в театре.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. После войны поступил в труппу театра "Ромэн". В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн".

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