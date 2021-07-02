Райхельгауз представит спектакль по пьесе "Бешеный хворост" в сентябре

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" (ШСП) Иосиф Райхельгауз поставит в сентябре спектакль по пьесе Олега Маслова "Бешеный хворост" на сцене театра. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе в пятницу.

"Театр представит спектакль по пьесе Олега Маслова "Бешеный хворост" в постановке Иосифа Райхельгауза. Автор прислал пьесу для участия в международном конкурсе русскоязычной драматургии "Действующие лица - 2021". Текст стразу привлек внимание худрука ШСП, который увидел в нем рифму к фильму Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна", - сказали в пресс-службе.

Премьеру планируется показать через несколько дней после открытия сезона, которое запланировано на 7 сентября. До этого артисты театра выступят на Дне города в саду "Эрмитаж". Пьеса "Бешеный хворост" рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося травле со стороны учителей.

В новом сезоне театр представит четыре премьеры. Следующая премьера намечена на 26 октября 2021 года. Режиссер-преподаватель ГИТИСа, актер и кинорежиссер Александр Цой осуществит постановку спектакля "Степь Чехова" - фантазии на тему повести классика. В спектакле, выросшем из студенческих зарисовок, заняты студенты ГИТИСа и артисты ШСП. Несмотря на отсутствие оживленной драматургии в классическом тексте, спектакль, по словам режиссера, получится динамичным и созвучным современности, заверили в пресс-службе.

После Нового года запланирован выпуск спектакля "Отщепенцы" Галины Зальцман, в основу которой легла документальная пьеса Александры Фоминой. Пьеса вошла в топ-5 конкурса "Действующие лица". А режиссерский эскиз к этому спектаклю стал победителем лаборатории "Класс молодой режиссуры" в театре "Школа современной пьесы". События пьесы происходят в конце XIX века в Петропавловской крепости. Герои находятся в заключении за вооруженное сопротивление.

В новом сезоне дебютирует в качестве режиссера известный театральный художник, лауреат премии "Золотая маска" Мария Трегубова, она представит проект под рабочим названием "Сон Гоголя "Нос" или "Нос Гоголя. Сон". Помимо репертуарных планов в театре в новом сезоне будет возобновлена лаборатория "Класс молодой режиссуры", а также начнет работу дискуссионный клуб "Публика - умница", где зрители смогут обсудить увиденные спектакли. Первая встреча с писателем Евгением Водолазкиным, автором романа "Авиатор", ожидается в октябре.