МХАТ им. Горького опроверг информацию об участии Максима Галкина в спектакле "Хлорофилия"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Исполнитель главной роли в спектакле Московского художественного академического театра им. М. Горького "Хлорофилия" еще не утвержден, информация о якобы участии Максима Галкина в репетициях является слухами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Ранее издание "Газета.Ru" со ссылкой на источник сообщила, что телеведущий Максим Галкин якобы участвует в репетициях спектакля "Хлорофилия".

"На сегодняшний день приглашение Максима Галкина в спектакль "Хлорофилия" - слухи. Главный герой спектакля еще не выбран. Окончательный актерский состав будет утвержден в новом сезоне, осенью", - сказали в пресс-службе.

Постановку "Хлорофилии" по роману Андрея Рубанова осуществит художественный руководитель театра Эдуард Бояков, премьера запланирована на осень 2021 года.

"Эдуард Владиславович еще рассматривает кандидатуры, кого пригласить на главную роль. Не исключено, что это будет приглашенный актер", - пояснили в пресс-службе. В театре добавили, что Максим Галкин приходил в театр в гости, в том числе встречался с Бояковым.