Рената Литвинова сняла фильм для Недели моды в Париже

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Актриса и режиссер Рената Литвинова выступила режиссером фильма, демонстрирующего новую коллекцию дома моды российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Фильм, главную роль в котором сыграла модель Наталья Водянова, будет показан на Неделе высокой моды в Париже, сообщили ТАСС в пресс-службе бренда в пятницу.

"5 июля в Париже стартует Неделя высокой моды - главное событие модной индустрии. В этот день свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2021/2022 представит модный дом Ulyana Sergeenko - единственный российский бренд в официальном расписании недели. Показ пройдет в формате художественного фильма, режиссером которого стала Рената Литвинова, а главной героиней - супермодель Наталья Водянова", - сказали в пресс-службе.

Показ модного дома станет первым в новом статусе - члена-корреспондента Федерации высокой моды Парижа. Это самый высокий статус, который может получить иностранный дом моды, пояснили в пресс-службе.

Федерация высокой моды в Париже объявила о присвоении Ulyana Sergeenko статуса члена-корреспондента 11 мая 2021 года. С 2015 года и по сегодняшний день дом моды представлял коллекции в качестве приглашенного участника Недели моды. На сегодняшний день Ульяна Сергеенко - единственный дизайнер из России, удостоенный такого звания. Наряду с Ulyana Sergeenko, членами-корреспондентами являются такие бренды, как Fendi Couture, Versace, Elie Saab, Miu Miu, Valentino и другие.

Модный дом Ulyana Sergeenko был основан дизайнером Ульяной Сергеенко в Москве в 2011 году. Одной из задач бренда является сохранение, развитие и популяризация традиционных русских техник.