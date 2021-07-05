Пять фильмов Владимира Меньшова: счастливая судьба и настоящее мастерство

Сегодня стало известно о кончине Владимира Меньшова — режиссера прекрасных советских фильмов, актера, исполнившего удивительные и запоминающиеся роли, которые стали культовыми. В 2019 году, давая интервью ТАСС, он говорил, что во всем полагается на судьбу, давая ей выбирать свой дальнейший путь. Но только ли дело в судьбе, ведь, пересматривая его работы, совершенно точно можно сказать, что тут дело не обошлось без большого таланта и мастерства. Очарование его персонажей захватывало всех, фразы, произнесенные им с экрана, тут же уходили в народ и уже стали своеобразным фольклором. Вместе с Владимиром Валентиновичем ушла и великая эпоха советского кино, как, выражая соболезнования, сказал гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Москва слезам не верит" 1979 Эта работа Владимира Валентиновича стала чуть ли не легендой советского кинематографа, в 1981 году он удостоился премии "Оскар" и Государственной премии СССР. И, конечно же, занял большое место в сердцах многих зрителей и критиков. Кто бы мог подумать, что изначально этот сценарий вообще не предполагался для съемок фильма — драматург Валентин Черных писал его просто для участия в конкурсе на лучший сценарий о Москве, даже не надеясь, что за адаптацию кто-то возьмется. Так и получилось, что эта история никого из режиссеров особо не привлекала. Кроме Владимира Меньшова, который увидел там необычный ход с временным скачком, когда героиня засыпает, а просыпается уже через двадцать лет. Так он стал режиссером своего первого большого фильма.

Описание Кинотеатр "Эмбасси-72" перед показом фильма "Москва слезам не верит", Нью-Йорк, 1981 год © И. Макурин/ТАСС

Владимир Валентинович очень тщательно подходил к выбору актеров. Он мог отказать звездам или актерам, которые, казалось бы, могли бы помочь продвижению картины и привлечь публику своим именем. Меньшову все это было не важно — он всегда искал идеального кандидата, и, как показало время, это всегда было оправданно. Тут, например, на роль Гоши пробовались Виталий Соломин, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, но ни в ком из них режиссер не видел того интеллигентного слесаря, коим должен был быть главный герой. В итоге Меньшов решил пригласить Алексея Баталова. Тот же предложение принял без энтузиазма, но вскоре именно эта роль станет его визитной карточкой. Художественный совет Госкино картину не сильно полюбил, вырезались сцены, целые диалоги, какие-то интересные детали. Худсовету вообще не нравилось, что фильм излишне мелодраматичный, но окончательную точку в судьбе киноленты поставил Леонид Брежнев, который был в совершенном восторге от работы Меньшова и не прогадал. Примерно за год картину "Москва слезам не верит" посмотрели около 85 млн человек, его полюбили за рубежом, в том числе и в США, и она стала четвертым советским фильмом удостоенным приза киноакадемии. "Любовь и голуби" 1984 Как и всегда, к съемкам этого фильма Меньшов подходил с особой тщательностью. "Любовь и голуби" — реальная история, которая легла в основу пьесы Владимира Гуркина. Вася и Надя — это супруги, которые были соседями сценариста в городе Черемхово, и Василия и правда пыталась увести из семьи одна дама, но в итоге любовь к супруге пересилила и все закончилось хорошо. Эта история (как и фильм) стала так популярна, что в городе даже стоит памятник главным героям.

Описание Нина Дорошина (справа) в роли Нади в спектакле "Любовь и голуби" в театре "Современник", 1982 год © Владимир Яцина/ТАСС

Спектакль с Ниной Дорошиной по этой пьесе Владимир Меньшов увидел в театре "Современник" и после этого как раз и решил снять киноверсию пьесы Гуркина. Актриса и стала исполнительницей главной роли в фильме. Меньшову хотелось, чтобы в фильме был определенный ландшафт — холмы, леса, сосны, река. Он долго думал о месте съемок, пока наконец не наткнулся на город Медвежьегорск в Карелии, прогулявшись по которому, он нашел идеальное место для будущего фильма. На самой окраине обнаружился небольшой сельский домик, прямо на берегу реки. После недолгих переговоров с хозяевами он стал местом жительства главных героев картины. Съемки, к слову, проходили всего месяц, и все это время настоящие хозяева домика радушно принимали создателей ленты, а на память у них осталась знаменитая голубятня. "Где находится нофелет?" 1987 В этом фильме Меньшов не был режиссером, но исполнил главную роль — талантливого, но робкого инженера Павла Голикова, который, несмотря на свою внешность и работу в женском коллективе, удивительно неопытен в общении с противоположным полом. Павлу Федоровичу под сорок лет, он живет с родителями, и, возможно, его холостая спокойная жизнь так бы и продолжалась, если бы в гости не нагрянул его двоюродный брат Гена (Александр Панкратов-Черный), который решает во что бы то ни стало женить Павла. Именно он и придумывает необычный способ знакомства — спрашивать у девушек: "Где находится нофелет?" (то есть телефон, если прочитать в обратную сторону). В итоге у самого Гены (женатого мужчины) закручивается несколько романов, а сам Павел, спустя какое-то время, все же заговаривает с понравившейся ему незнакомкой.

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Вообще, изначально роль Паши должна была достаться Панкратову-Черному, а на роль ловеласа Гены пригласили Андрея Миронова. Тот, однако, наотрез отказался играть очередного покорителя женских сердец, и авторы ленты решили поменять актеров местами. Миронов улетел на гастроли в Ригу, вернуться с которых ему, увы, было не суждено, и авторы фильма снова оказались в поисках. Владимир Меньшов попал в этот фильм по воле случая — его в Доме кино увидел сценарист картины Анатолий Эйрамджан. Владимир Валентинович тогда уже был знаменитым режиссером, но, заметив на себе пристальный взгляд, разнервничался и уронил булочку в кофе, который пил. Сценарист продолжил наблюдать за ним и в конце концов понял, что именно таким и должен быть главный герой Павел. Набравшись смелости, он подошел к режиссеру с предложением, которое тот с удовольствием принял, согласившись поискать таинственный нофелет. "Ширли-мырли" 1995 После съемок фильма "Любовь и голуби" прошло более 10 лет, и сам Владимир Валентинович больше не планировал заниматься режиссурой. Сценаристы "Ширли-мырли" просто попросили мастера посмотреть на сценарий, оценить его, поискать какие-то слабые места и, может быть, подсказать, что можно подправить. В итоге Меньшов так увлекся комедийной историе о братьях-близнецах, что и сам не заметил, как оказался у руля.

Описание Владимир Меньшов на съемках фильма "Ширли-мырли", 1994 год © Юрий Белозеров/ТАСС

Но все было не так гладко, и трудности возникли еще на этапе выбора актера для главной роли. Пробы шли ужасно долго, пробовались даже Александр Абдулов, Никита Михалков и Олег Табаков. Но Владимир Валентинович отвергал всех: все претенденты чем-то, да не подходили. В итоге она почти случайно досталась Владимиру Гаркалину, которого Меньшов увидел в каком-то спектакле, и он в этой картине исполнил сразу трех разных персонажей-близнецов. Он настолько понравился режиссеру, что, когда его кандидатуру забраковал худсовет, Меньшову пришлось поставить ультиматум: или главную роль исполняет Гаркалин, или фильма не будет вообще! Кроме того, трудности были и со съемками свадебной сцены Иннокентия Шниперсона (невесту которого, к слову, сыграла супруга Меньшова Вера Алентова). Дело в том, что для этого съемочная группа отправилась в усадьбу Шереметевых и сотрудники музея были сильно обеспокоены сохранностью как выставочных экспонатов, так и самих залов. Поэтому, например, никому ни при каких обстоятельствах нельзя было ничего трогать, а ходить можно было только в специальной обуви, обитой войлоком. Но, несмотря на все это, спустя много лет именно эту работу он назовет своим главным режиссерским успехом, ну а публика — одним из своих самых любимых фильмов той эпохи. Кроме того, именно "Ширли-мырли" подарил нам одного из самых очаровательных и запоминающихся прохиндеев отечественного кинематографа — мафиози Козюльского в исполнении Армена Джигарханяна. "Ночной дозор" 2004 Один из самых кассовых и успешных российских фильмов начала нулевых, снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко, режиссером которого стал визионер Тимур Бекмамбетов. Картина побила все рекорды, которые только могла, став самым кассовым фильмом на тот момент. В ходе производства было отснято более 120 часов материала, было смонтировано несколько десятков разных вариантов картины. "Ночной дозор" стал первым российским блокбастером и, по мнению многих, кинолюбителей до сих пор остается одним из лучших среди похожих кинолент.

Описание Владимир Меньшов (в центре) в фильме "Ночной дозор", 2004 год © Базелевс