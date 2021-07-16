Любовь Казарновская: моя мечта — сыграть роль, где есть и мужское, и женское

В преддверии своего юбилея оперная звезда рассказала о любимых партиях, работе в драматическом театре и о своих коллегах и учениках

Оперная звезда Любовь Казарновская 18 июля отмечает 65-летие. Накануне юбилея "горячее русское сопрано", как называют ее восторженные критики, побеседовала с ТАСС о своих любимых партиях, сыгранных ею на лучших мировых сценах, нынешней работе, состоянии академического искусства и культуры в целом. Самые яркие цитаты мы собрали в праздничном материале. Про любимые роли и русскую культуру Партии женщин ярких, темпераментных, с очень серьезным характером, я бы сказала, — это мое. Мои любимые: Татьяна в "Евгении Онегине", Саломея Рихарда Штрауса, Тоска и Манон Леско Пуччини, Кармен, которую я пою в концертном исполнении, потому что всегда считала, что это территория другого голоса — меццо-сопрано. Когда я вычитала, что Бизе написал это для сопрано, меня это еще более вдохновило. Гениальный дирижер Карлос Клайбер, когда услышал меня в лирической партии, сказал: "Вот это моя Кармен". То же самое сказал Пласидо Доминго.

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Мне повезло: я выступала на самых замечательных мировых сценах. Как всегда, свои первые сцены ты любишь невероятно. Это как отчий дом. Для меня это Театр Станиславского и Немировича-Данченко, потом Ленинградский театр им. Кирова, который теперь — Мариинский. Одни из моих любимых сцен, где я много раз была: Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала, Гранд-опера. Это театры высшей категории. Но есть и театры средней категории, которые меня абсолютно пленили своим теплом и отношением к артисту. Например, Театр Маэстранца в Севилье, театр в Кельне, где был феноменальный артистический директор Михаэль Хампе. Поскольку я носитель русской культуры, русского языка и русских традиций, которые мне переданы моими гениальными педагогами, как Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова, я считаю, что до конца меня может понять моя, российская, публика. Но надо сказать, что я никогда не была обижена вниманием западной аудитории.

В Италии и во Франции во время моих гастролей писали: "Она в Татьяне показала нам понимание того, что есть русская культура, русская речь, русское слово и русская интонация — музыкально-драматическая интонация, которая в ней живет, в ее ДНК". Это мне было так приятно

Я вам могу сказать, что "романсики" (как некоторые выражаются) порой намного сложнее, чем оперная партия. Там тебе все помогает: и грим, и костюм, и декорации, и свет. А тут ты выходишь один на один с публикой и должен так проинтонировать романс, что человек скажет: "Боже мой, я будто в театре побывал!" За 40 лет своей певческой жизни я получила настолько огромный заряд любви к своей профессии, к тем партиям и концертным программам, которые я пела, что для меня это уже пройденный этап. Я не хочу сегодня собирать лавры по концертам, мне это уже неинтересно. Про театр и поиски нового Я очень полюбила драматический театр. У меня уже сделана очень интересная роль в первом русском драматическом театре в Ярославле, в Волковском театре — "Пушкиниана". Я играю в спектакле одновременно и Графиню, и Татьяну. Владимир Алеников объединил "Пиковую даму" и "Евгения Онегина" так, что старуха-графиня — это Татьяна в молодости. Я на глазах у публики трансформируюсь из одной героини в другую, некий кубик Рубика. Это безумно интересная для меня роль — сложная, многогранная, с моим любимым текстом Пушкина и музыкой Чайковского.

Такой театр мне интересен — театр, где я могу себя проявить с совершенно неожиданной стороны и для моей публики, и для себя самой, пощупать свои мышцы как актриса-певица

Для меня актерская составляющая роли всегда имела огромное значение. Если я как актриса могу выразить в музыке то, что я хочу, — эти роли мне давались лучше всего. Простое вокализирование меня никогда не интересовало. Мне интересно искать новые формы, делать что-то новое. Если я топчусь на месте, я чувствую, что это место заболачивается — там растут водоросли. А я этого не хочу. Сара Бернар играла и Гамлета. И моя мечта — сыграть какую-то роль, где есть и мужское, и женское. Где публика абсолютно не будет меня узнавать. Про коллег и учеников Сложно оценивать других артистов, потому что это очень деликатный момент: с одной стороны, ты должен быть объективным, потому что это конкурс, а с другой стороны, ты понимаешь, что артист — это очень ранимое существо. Какое-то неделикатное, чуть уязвляющее самолюбие артиста слово может его отвернуть и от тебя, и от дела, которым он занят, сделать его закрытым, зажатым. В жюри конкурса "Точь-в-точь" я всегда старалась находить те слова, которые не обидят, поддержат, чтобы человек в следующий раз выступил лучше. Но все равно были обиженные.

У меня сейчас появилось очень много талантливых учеников. Несколько лет назад я не могла этим похвастаться, потому что приходили ребята, которые хотели снять информационный слой: как правильно брать эту ноту, какие партии петь… Сегодня приходит очень пытливая молодежь. Они хотят знать, на кого им ориентироваться, какую литературу я могу им посоветовать для общего развития, чтобы они духовно росли. Они стараются стать теми, кто может себя назвать человеком большой культуры, а не просто узкопрофессионально направленными личностями, ремесленниками. Они хотят стать художниками. Меня это безумно радует. Когда мы сегодня слушаем многих певцов, мы не различаем тембры. Мы говорим: "Это похоже на того, а это похоже на этого". А надо, чтобы они были абсолютно индивидуальными, искали свои краски — и личностные, и тембральные. Я не только педагог, я и психолог. У молодых артистов возникает очень много вопросов о том, что происходит вокруг. Люди культуры видят, что идет подавление человеческого духа, нас все время пугают, говорят, что не известно, какое будущее нас ждет, роботизация всего. А нужен ли будет театр? Нужен ли будет человек как человек, как духовное существо? Эти страхи все время присутствуют. Про духовность и кризис Люди культуры — прежде всего духовные существа. А потом уже надо заботиться о своем теле, устройстве быта. Но вначале надо состояться как духовная личность. Если они не созрели внутри как духовное существо, они никогда не скажут нового в искусстве. Они будут "ложиться" под любое мнение — мнение сумасшедшего режиссера или не очень профессионального дирижера, который будет бросать их мысли в разном направлении. Они будут культурными биороботами: куда ткнешь, там он и будет себя находить. Этого быть не должно.

Когда меня спрашивают, почему такой кризис в оперном искусстве, я отвечаю: люди забыли, что певец — это ритор, которому дано словом и музыкой достучаться до самых сокровенных качеств человеческой души

Рерих говорил, что, уничтожив культуру, можно любую нацию взять без войны. Почему наш народ называли непобедимым? Потому что в наших людях был стержень духа, стержень веры, стержень веры в свой род, в свое особое предназначение. В культуре это не менее важно понимать. Про семью и эпатаж Я росла в очень культурной среде. Моя мама — филолог-русист, мои бабушки с детства мне читали Евангелие. В нашем доме жили совсем простые люди. Одна дама работала на швейной фабрике, ее муж был слесарем в нашем жэке. Вы не представляете, в каких ценностях они растили детей! Они просили мою маму, чтобы она звала их детей, когда будет заниматься со мной. Мы вместе читали тексты Пушкина, Гоголя и так далее. Мама рассказывала, что раньше люди выходили из Большого театра, МХТ, Вахтанговского театра и стояли группами на улице, обсуждая. Сейчас есть интернет, и все бегут домой написать на "Фейсбуке": "Я был там-то, видел Машу, видел Федю". И через пять минут забывают. Мы живем в страшное время. Сегодня через "ТикТок" и другие соцсети, через эпатаж, через скандал люди делают себе имя. Эти артисты будут забыты, поверьте мне. Они будут вычеркнуты из большой исторической памяти. Они калифы на час.

На эту тему В соцсетях легко стать лучшей версией себя. Но почему от этого только больше проблем?

Классические артисты совершают громадную ошибку. Они идут в том же направлении, что попсовые артисты, тиктокеры: чем более обо мне кричат — тем более я популярен. Для кого ты популярен? Для той публики, которой все равно, которая пойдет сегодня в оперу, чтобы отметиться, потому что это модно. Это все мыльная пена, это уйдет. В Мюнхене я видела в одном магазине огромные сборники с записями Герберта фон Караяна, Марии Каллас за 5–10 евро. А рядом стоял диск молодой певицы, которая заключила контракт со звукозаписывающей фирмой и объявлена "новой Марией Каллас", за 20 евро. Вот она — неправедность того, что происходит. В памяти людей останутся те, кто принесли духовную радость, кто делает событием любой свой выход на сцену. Важно, какую мысль ты несешь. Поэтому я своим ученикам говорю: не сидите в этих "инстаграмах", "фейсбуках". Если вы хотите выложить что-то, думайте, что выкладываете. Если вы хотите выложить свое выступление, оно должно быть каким-то новым словом, за которое зацепится глаз и ухо человека, его душа. Про настоящее и будущее Я переслушиваю сейчас пластинки Федора Ивановича Шаляпина — большие виниловые диски, которые достались мне еще от бабушек. Переслушиваю на граммофоне, с несовершенным якобы звуком. Я получаю такое удовольствие! Он каждую вещь интонирует душой. Или Мария Каллас, особенно молодая Каллас, которая поет Лючию так, что сердце разрывается. У меня прямо слезы текут, пульс меняется. Это сделано на века!​​​​​​​ Людей надо привлекать в оперу через просветительство. Даже если кто-то скажет: "Это было красиво". А почему это было красиво? Что было такого, что зацепило твою душу? Сегодня лозунг дня: быть эффективным менеджером. Это что касается директоров театров, концертных залов. Деньги, деньги, деньги. А суть-то в чем? В том, чтобы человек вышел из концертного зала с нераспиаренного концерта и сказал: "Вот это да! Я хочу увидеть это снова". Суть-то ушла.

Люди погрязли в обывательщине: я сходил на работу, я пришел домой, я налил себе пивка, я посмотрел телевизор и лег спать. Убаюкивание своего духа. Этого не должно быть категорически